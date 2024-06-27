TÜRKONFED: Sorunlar KOBİ’leri ciddi ölçüde etkiliyor

KOBİ'lerin öneminin daha iyi anlatılabilmesi için 27 Haziran 'Dünya KOBİ Günü' olarak kutlanıyor.



Dünya KOBİ Günü dolayısıyla Türk İş Dünyası Konfederasyonu'ndan (TÜRKONFED) da bir açıklama geldi.

Çatısı altında yaklaşık 100 bin şirket yer alan TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, KOBİ’lerin sorunlarına dikkat çekerek çözüm önerilerini paylaştı.



Sönmez, “Ülkemizin görünürdeki en büyük sorunları; cari açık, yüksek enflasyon refah dinamiklerinde gösterdiğimiz olumsuz performans. Bunlardan özellikle yüksek enflasyon, KOBİ’lerin finansmana erişimini ve rekabetçiliğini ciddi ölçüde etkiliyor. Ancak bizim bu görünürdeki sorunlarımızı çözmek için gerçek sorunlarımız olan ‘verimlilik ve katma değer sorunu’, ‘kayıt dışı ekonomi ve vergi adaletsizliği’ ile ‘21. yüzyıl şartlarına uygun planlama eksikliği’ gibi sorunlara odaklanmamız gerekiyor. Bu sayede katma değerli üretimi ve başta KOBİ’ler olmak üzere işletme verimliliğimizi artırabiliriz” dedi.



"KALKINMANIN YOLU ANADOLU'DAN GEÇİYOR"



Bölgelerarası gelişmişlik farkına dikkat çeken Sönmez, “Rekabetçilik gücü batıdan doğuya gidildikçe zayıflıyor. Halbuki kalkınmanın yolu Anadolu’dan geçiyor. Ülkemizin kalkınması, bölgelerimizin kalkınması ile mümkün. Bölgesel kalkınma ise yerelde değer yaratan KOBİ’lerin yetenek ve kapasitelerin artırılması ile sağlanabilir” ifadelerini kullandı.



“AB TEK PAZARI'NA ENTEGRE OLMALIYIZ"



Sönmez, “Gümrük Birliği sayesinde AB Tek Pazarı’na entegre olmamız Türk KOBİ’lerinin Avrupa’daki gücünü artıracak ve hem rekabetçiliklerine hem de iş birliği fırsatlarını yakalamalarına katkı sağlayacaktır.” dedi.

ÖNCELİĞİMİZ KALKINMA VE VERİMLİLİK



Ekonomik iyileşme için para politikalarının tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Sönmez, “Büyümeyi değil, kalkınmayı ve verimliliği artırmayı hedefleyen ekonomik politikaların ve yapısal reformların hayata geçirilmesi; enflasyonun kontrol altına alınması ve ekonomik istikrarın sağlanması için kritik önem taşıyor." şeklinde konuştu.

