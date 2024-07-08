Türksat 6A için enerji güneş panellerinden sağlanacak

TÜBİTAK'ın sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'ya ilişkin paylaşım yapıldı.



Paylaşımda, Türksat 6A'nın, kesintisiz iletişim kurabilmek için ihtiyaç duyduğu enerji kaynağının güneş panellerinden sağlanacağı belirtildi.



Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek uyduya güç sağlayan panellerin, uydunun görev süresi boyunca sürekli enerji üreteceğine dikkat çekilen paylaşımda, "Uydunun hayati önem taşıyan işlemleri yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu enerjiyi güneş panellerinden elde ediyoruz. Yer gözlem uydularımız BİLSAT ve RASAT'ta kullandığımız sabit güneş panelleri ile uyduların ihtiyacını karşılayabiliyorken, GÖKTÜRK-2 uydumuzda güç ihtiyacının artmasıyla açılabilir panellerle enerji verimliliğini artırdık." ifadelerine yer verildi.

7/24 HİZMET



Paylaşımda, Türksat 6A'nın 7 gün 24 saat haberleşme hizmeti sunabilmesi için kesintisiz güce ihtiyaç duyduğu, bu nedenle çok daha büyük ve güneşi sürekli takip eden panellerin kullanılarak bir adım öteye geçildiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:



"Uyduda, güneş panellerini her zaman en optimal açıda güneşi takip edecek şekilde konumlandırdık. Bu yenilikçi sistem, Türksat 6A'nın sürekli yüksek güç üretmesini ve uzun süre boyunca görev almasını sağlayacak. Bunun için Türksat 6A, açıldığında her biri 10 metre uzunluğunda olan iki güneş paneli kanadına sahip olacak. Toplamda 37,6 metrekare alan kaplayacak bu paneller, GÖKTÜRK-2'nin güneş panellerinden tam 10 kat daha fazla güç üretebilecek kapasitede. 9,2 kW'a kadar güç üretebilen bu sistem, 15 yıl boyunca Türksat 6A'nın enerji ihtiyacını karşılama kapasitesine sahip. Güneş panelleri, fırlatma sırasında zarar görmemeleri için katlanmış ve açılma mekanizmaları gerili olarak rokete yerleştirilecek. Uydu fırlatıcıdan ayrıldıktan sonra en kısa sürede paneller açılacak. Bu kritik noktada, uyduyla iletişim kuramama ihtimaline karşın, önceden yüklenmiş komut dizileri ile yerli uçuş bilgisayarımızdaki gelişmiş algoritmalar otonom olarak güneş panellerini açacak ve güneşe yönlendirecek."



Paylaşımda, bu aşamanın başarıyla tamamlanması ile uydunun görev süresince ihtiyaç duyacağı enerjiyi sağlayabilmesi için hayati önem taşıyan adımı gerçekleştirmiş olacağı belirtilerek, Türksat 6A'nın sahip olduğu sistemlerle Türkiye'nin iletişim gücüne güç katacağına işaret edildi.