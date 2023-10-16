Türksat 6A'da geri sayım başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT 6A çalışmalarında gelinen son aşamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.



Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A’nın mart ayı içerisinde yer tesliminin yapılacağını belirterek, “Sonrasında ise uydunun fırlatılmak üzere Space X firması ile yapılan anlaşma gereği fırlatma alanına gönderilerek, haziran ayı içerisinde gerekli fırlatma işlemleri yapılacak.” diye konuştu.



Türkiye’nin uydu serüveni TÜRKSAT 1B ile başlamıştı. Geçen zaman süresince Türkiye, bu alanda büyük mesafeler kat ederek, ilk yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’yı hizmete sunacak. TÜRKSAT 6A haberleşme uydumuz, ülkemizi dünya üzerinde haberleşme uydusu üretebilen ilk 11 ülkeden birisi haline getirecek.



TEKNİK ÖZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR



TÜRKSAT 6A, tamamlandığında 42 doğu boylamında hizmet verecek ve yer merkezli bir yörüngede, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak. 7,5 kW güce sahip yerli ve milli haberleşme uydusu, 20 aktarıcı ile donatılacak. Uydu, Ku bantta hizmet verecek ve önceki uyduların erişmediği Güney-Doğu Asya gibi bölgelere de ulaşım sağlayacak.



TÜRKSAT-6A uydusunun montaj, entegrasyon ve testleri, TÜRKSAT, SSB ve TUSAŞ iş birliğiyle yapılıyor. Şu anda; Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli, Mühendislik Modeli ve Uçuş Modeli olmak üzere 3 ayrı model üretimi planlanan TÜRKSAT 6A uydu projesinde, Isıl Yapısal ve Mühendislik Modellerinin üretim, entegrasyon ve testleri tamamlandı. Sistem seviyesi ilk fonksiyonel testleri, termal vakum testi, titreşim testi, akustik testi ile elektromanyetik uyumluluk testleri de tamamlanmış durumda.