Türksat 6A'nın uzay yolculuğu başlıyor

TÜRKSAT 6A için beklenen gün geldi. Türk mühendisleri tarafında yerli imkanlar ile üretilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A bu gece yörüngesine doğru yola çıkıyor.

TÜRKSAT 6A, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımları ile bu gece saat 00.20’de SpaceX firmasının Amerika'nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yörüngesine fırlatılacak. Gece yarısı gerçekleştirilecek olan fırlatma sonrası da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video mesaj yayınlayacak. Bakan Uraloğlu da Kennedy Uzay Merkezi'nden canlı bağlantı ile orada yaşanacak heyecanı Türkiye'ye aktaracak.

"BAĞIMSIZLIĞIMIZIN SEMBOLÜ OLACAK"

TÜRKSAT 6A uydusunun fırlatılması öncesinde son durumu yerinde takip eden Bakan Uraloğlu, "Şu an fırlatma işlemleri için hazırlıklarımız sorunsuz devam ediyor. Bizler de ekibimiz ile birlikte fırlatma öncesi son hazırlıkları titizlikle takip ediyoruz.

Bu gece inşallah bağımsızlığımızın sembolü TÜRKSAT 6A’nın fırlatma işlemlerini başarıyla gerçekleştirerek, kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biri olacağız ve uzaya imzamızı atacağız." ifadelerini kullandı.

