TÜRKSAT Ortadoğu'ya açıldı. Bakan Uraloğlu: Filomuza yeni nesil uydu kazandırıyoruz

TÜRKSAT , Katar ortaklığıyla Ortadoğu 'ya açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ; Katar ile geliştirilen stratejik ortaklık sayesinde TÜRKSAT filosuna yüksek veri kapasiteli yeni nesil Türksat-Biruni uydusunun kazandırılacağını söyledi.

Uraloğlu, yeni uyduyla Türkiye 'nin uzaydaki haberleşme kapasitesinin ve küresel hizmet ağının güçleneceğini belirtti.

Bakan Uraloğlu "Katar ile kurduğumuz stratejik ortaklık sayesinde TÜRKSAT filomuza yüksek veri kapasiteli yeni nesil bir uydu kazandırıyoruz. Bu proje ile hem filomuzu büyütüyor hem de ülkemizin uzaydaki etkinliğini ve küresel uydu pazarındaki rekabet gücünü de artırıyoruz." diye konuştu.

Uyduya adını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiğini söyleyen Uraloğlu, Türksat-Biruni'nin 50 derece Doğu yörüngesinde görev yapacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu, "Yüksek veri kapasiteli yeni uydumuz, Türksat'ın hizmet kapasitesini önemli ölçüde artıracak." dedi.

Uraloğlu, Katar ile kurduğumuz ortaklık sayesinde Ortadoğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika'da çok daha güçlü bir hizmet ağı oluşturacağız." ifadesini de kullandı.

Bakan Uraloğlu, yeni uydunun yüksek kapasiteli geniş bant internet hizmetlerinin yanı sıra havacılık ve denizcilik mobilite hizmetleri gibi birçok kritik alanda önemli katkılar sağlayacağını da söyledi.