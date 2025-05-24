TUSAŞ'ın 10 yıllık planı: KAAN'a uluslararası ilgi arttı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, 2034'e kadar olan dönemi kapsayan üretim ve ihracat hedeflerini açıkladı.



TUSAŞ'ın Kahramankazan Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Demiroğlu, şirketin projeksiyonunu ve ürün gamındaki son gelişmeleri anlattı.

500 KAAN, 600 ANKA, 350 ATAK YOLDA



Demiroğlu, “2034'e kadar yaklaşık 500 KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ üretimi, 350'nin üzerinde GÖKBEY, ATAK ve ATAK-2 üretimi, ayrıca 600’e yakın ANKA-3, ANKA-1, AKSUNGUR ve benzeri platform üretimi planlıyoruz. Bu, bugüne kadar yaptıklarımızın çok ötesinde bir seri üretim demek,” ifadelerini kullandı.