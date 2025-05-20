TUSAŞ'tan dolandırıcılık uyarısı
Türk Havacılık Uzay Sanayi, dijital mecralarda kurum adı kullanılarak dolandırıcılık maksatlı reklamlar yayınlandığı konusunda uyardı.
Türkiye'nin havacılık alanında öncü şirketlerinden Türk Havacılık Uzay Sanayi dolandırıcılık uyarısında bulundu.
Şirketin yaptığı açıklamada "Bazı dijital mecralarda kurumumuzun ismi ve logosu kullanılarak "Yatırım Fırsatı", "Hisse Satışı", "Halka Arz" gibi tamamen dolandırıcılık maksatlı reklamlar yayınlanmaktadır" denildi.
TUSAŞ "Vatandaşlarımızın, millî duyguları sömüren bu tarz asılsız girişimlere karşı dikkatli olmalarını, yapılan duyurulara itibar etmemelerini önemle rica ederiz." uyarısında bulundu.
Dolandırıcılık Uyarısı!— Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) May 20, 2025
Bazı dijital mecralarda kurumumuzun ismi ve logosu kullanılarak "Yatırım Fırsatı", "Hisse Satışı", "Halka Arz" gibi tamamen dolandırıcılık maksatlı reklamlar yayınlanmaktadır.
Vatandaşlarımızın, millî duyguları sömüren bu tarz asılsız girişimlere karşı… pic.twitter.com/lljiIZ9w3l
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