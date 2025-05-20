TUSAŞ'tan dolandırıcılık uyarısı

Türkiye'nin havacılık alanında öncü şirketlerinden Türk Havacılık Uzay Sanayi dolandırıcılık uyarısında bulundu.



Şirketin yaptığı açıklamada "Bazı dijital mecralarda kurumumuzun ismi ve logosu kullanılarak "Yatırım Fırsatı", "Hisse Satışı", "Halka Arz" gibi tamamen dolandırıcılık maksatlı reklamlar yayınlanmaktadır" denildi.



TUSAŞ "Vatandaşlarımızın, millî duyguları sömüren bu tarz asılsız girişimlere karşı dikkatli olmalarını, yapılan duyurulara itibar etmemelerini önemle rica ederiz." uyarısında bulundu.