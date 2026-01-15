TÜSİAD'da yeni yönetim kurulu başkanı seçildi

TÜSİAD'ın 55. Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan oylamada, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ozan Diren, derneğin yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Diren, "TÜSİAD, dengeleri değişen bir dünyada ülkemizi hak ettiği konuma taşıyacak kalkınma rotası için ekonomik gelişme ve rekabet gücünü demokrasi ve hukukun üstünlüğüyle harmanlayan çalışmasıyla bir pusuladır." diye konuştu.

Diren, kalkınmanın önemine işaret ederek, kalkınma konusunu yeni dönemde de çok katmanlı ve bütüncül bir perspektifle ele alacaklarını vurguladı. Bu süreçte rekabetçi ekonominin önemli olduğu kadar insan odaklı kapsayıcı ekonomiye de odaklanacaklarını açıkladı.

OZAN DİREN KİMDİR?

Tokat Gazi Osman Paşa İlkokulu'nda eğitim hayatına başlayan Ozan Diren, 1997'de İTÜ'den endüstri mühendisi, 1999 yılında ABD'de University of Hartford'tan pazarlama yüksek lisans diplomalarını aldı. Diren, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsünün Finans İhtisas Programını bitirdi. Diren, 2024 yılından beri TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.