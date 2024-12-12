TÜSİAD'dan asgari ücret ve enflasyon mesajı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Ankara'da toplandı. Toplantının açılışında TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile YİK Başkanı Ömer Aras konuşma yaptı.



Enflasyonla mücadeledenin getirdiği fedakarlık ihtiyacının reel kesim ve hanehalkının dayanma gücünü zorlamaya başladığını söyleyen Turan, kamunun da sürece dahil olması gerektiğini söyledi.



TÜSİAD Başkanı Turan, "Rasyonel para politikası neticesinde enflasyonla mücadelede yol katetmeye başladık ancak enflasyon hala yüksek. Gelecek yıl yapılan tahminler de esenliğe çıkmamız için daha zamana ihtiyaç olduğumuzu gösteriyor." dedi



Turan, sadece para politikasına dayanan bir yaklaşım ile enflasyonla hızlı ve sonuç alıcı bir mücadelenin zor olduğu da belirtti.