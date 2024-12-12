TÜSİAD'dan asgari ücret ve enflasyon mesajı
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, enflasyonla mücadelede fedakarlık ihtiyacının reel kesim ve hanehalkını zorlamaya başladığını söyledi. Turan, kamunun sürece dahil olması için çağrı yaptı. Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras'ın gündeminde ise asgari ücret vardı.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Ankara'da toplandı. Toplantının açılışında TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile YİK Başkanı Ömer Aras konuşma yaptı.
Enflasyonla mücadeledenin getirdiği fedakarlık ihtiyacının reel kesim ve hanehalkının dayanma gücünü zorlamaya başladığını söyleyen Turan, kamunun da sürece dahil olması gerektiğini söyledi.
TÜSİAD Başkanı Turan, "Rasyonel para politikası neticesinde enflasyonla mücadelede yol katetmeye başladık ancak enflasyon hala yüksek. Gelecek yıl yapılan tahminler de esenliğe çıkmamız için daha zamana ihtiyaç olduğumuzu gösteriyor." dedi
Turan, sadece para politikasına dayanan bir yaklaşım ile enflasyonla hızlı ve sonuç alıcı bir mücadelenin zor olduğu da belirtti.
ASGARİ ÜCRETTE VERİMLİLİK VURGUSU
2006'dan sonra verimlilik artışı yakalanamadığını belirten YİK Başkanı Ömer Aras, bununla baş edilemezse asgari ücret tartışmasının hiç bitmeyeceğini söyledi.
Aras, çalışanların hakkaniyetli bir gelir elde etmesinin önündeki en büyük engeli şirketlerin verimliliği artıramaması olarak özetledi.
Verimlilikle büyümeye en büyük katkıyı yapacak olan doğrudan sermaye yatırımları girişinin çok sınırlı olduğuna dikkat çeken Aras, "Doğrudan sermaye yatırımları için makroekonomik istikrarla beraber güçlü bir hukuk devleti, adil, hızlı ve efektif işleyen bir adalet sisteminin de tesis edilmiş olması gerekiyor. Para politikasında doğru yönde atılmış olan adımlar yapısal reformlarla desteklenmezse eksik kalıyor." dedi.
Aras, verimliliği yüksek şirketlerin asgari ücretin üzerinde ücret verebileceğini dile getirdi.
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