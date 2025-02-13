TÜSİAD'dan kemer sıkma çağrısı

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) olağan genel kurulu bugün İstanbul'da yapılıyor.



Açılışta konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, 2024’te yatırımcılar için güven ortamı oluşturulamadığını, 2025’te enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürmesi gerektiğini söyledi.



Aras, "İhracatçının pazar kaybı engellenmeli. Kamunun da vatandaşlarla eşit düzeyde kemer sıkması şart. Devletin bütçe disiplinine uyması, kamuda tasarrufu artırması gerekiyor." dedi.



TÜSİAD Başkanı Orhan Turan da, "Ekonomi politikalarına destek versek de her şeyin yolunda olduğunu söyleyemeyiz." diyerek, hukuk vurgusu yaptı.



Turan, "Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözebiliriz." dedi.

