TZOB: Kasım ayında markette 29 ürünün fiyatı arttı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, kasımda üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Kasımda üretici ile market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 236,8 ile marulda görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, bu ürünü yüzde 210,5 ile kırmızı mercimek, yüzde 209,8 ile elma, yüzde 180,6 ile maydanoz, yüzde 180,3 ile kabak, yüzde 180 ile havucun takip ettiğini belirtti.



Bayraktar, üreticide 3 lira 75 kuruş olan marulun markette 12 lira 63 kuruşa, 13 lira 84 kuruş olan kırmızı mercimeğin 42 lira 97 kuruşa, 5 lira olan elmanın 15 lira 49 kuruşa, 2 lira 6 kuruş olan maydanozun 5 lira 78 kuruşa, 6 lira 79 kuruş olan kabağın 19 lira 3 kuruşa, 4 lira 25 kuruş olan havucun ise 11 lira 90 kuruşa satıldığını ifade etti.



Markette 37 ürünün 29'unun fiyatında artış, 8'inde ise azalış görüldüğüne işaret eden Bayraktar, şu bilgileri paylaştı:



"Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 42,9 ile pirinç oldu. Pirinçteki fiyat artışını yüzde 36,1 ile yeşil soğan, yüzde 33,1 ile Antep fıstığı, yüzde 22,4 ile kırmızı mercimek, yüzde 20,9 ile kuru kayısı ve domates takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 17,2 ile limon oldu. Limondaki fiyat düşüşünü yüzde 6,4 ile marul, yüzde 3,4 ile tavuk eti, yüzde 1,6 ile mısırözü yağı izledi."

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN MARUL



Kasımda üreticide fiyatı en fazla düşen ürünün yüzde 13,2 ile marul olduğuna dikkati çeken Bayraktar, bunu yüzde 12,9 ile taze fasulyenin, yüzde 11,7 ile ıspanağın, yüzde 10,4 ile sivri biberin, yüzde 8,2 ile limonun izlediğini bildirdi.



Bayraktar, üreticide en fazla fiyat artışının yüzde 48,8 ile kuru soğanda yaşandığını vurgulayarak, kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 44,7 ile yeşil soğanın, yüzde 31 ile Antep fıstığının, yüzde 30,7 ile salatalığın, yüzde 26,3 ile patatesin, yüzde 25,7 ile maydanozun, yüzde 20 ile domatesin izlediğini ifade etti.



Geçen ay üreticide 29 ürünün 17'sinde fiyat artışı olduğunun altını çizen Bayraktar, 7 üründe fiyat düşüşü görüldüğünü, 5 üründe ise fiyatın değişmediğini belirtti.



FİYAT DEĞİŞİMLERİNİN NEDENLERİ



Bayraktar, marul, ıspanak ve limonda arz artışının fiyatların düşmesine neden olduğunu vurgulayarak, sivribiber ve taze fasulyede talep azalışının ürün fiyatlarını düşürdüğünü bildirdi.



Patates, kuru soğan, salatalık, yeşil soğan, domates ve maydanoz arzındaki azalmanın bu ürünlerin fiyatlarını yükselttiğini belirten Bayraktar, talep artışının Antep fıstığında fiyatı yükselttiğini kaydetti.



Bayraktar, tarımsal ürün arzının azaldığı bir döneme girildiğini ifade ederek, örtü altı tarımı için tarımsal ürün maliyetlerine gübre, ilaç ve işçilik gibi masrafların yanı sıra ısıtma ve elektrik gibi masrafların da eklendiği bir sezonun başladığına işaret etti.



Bayraktar, marketlerdeki fiyat artışının önlenmesi için üretici maliyetlerinin düşürülmesi ve denetimin artırılması gerektiğini söyledi.

