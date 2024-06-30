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TZOB'dan elektrik ücreti çağrısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, elektrik ücretinde tarıma pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini belirtti.

TZOB'dan elektrik ücreti çağrısı
Elektriğe yüzde 38 zam

Elektriğe yüzde 38 zam

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Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de seracılık ve hayvancılığın gelişmesi ve sulanan alanların artmasıyla tarımsal üretimde kullanımının yükseldiğini bildirdi.

Aşırı sıcakların ürünlerde sulama ihtiyacını artırdığını ifade eden Bayraktar, "Çiftçilerimiz artan su ve elektrik bedellerini ödemekte zorlanıyor. Gıda güvencesinin sağlanması ve korunması için tarıma pozitif ayrımcılık yapılması gerektiği hiçbir zaman unutulmamalıdır." değerlendirmesini yaptı.

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