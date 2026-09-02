Uber 3 bin 300 kişiyi işten çıkaracak

ABD merkezli Uber , yönetim kademelerini azaltmayı ve harcamaları araç paylaşımı, teslimat ve robotaksi iş kollarına yeniden yönlendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir yeniden yapılanma çerçevesinde, dünya genelindeki çalışanlarının yaklaşık yüzde 10'una denk gelen 3 bin 300 civarında pozisyonu kaldırıyor.

Şirketin CEO'su Dara Khosrowshahi, ortaklarına ve çalışanlarına gönderdiği bir e-postada değişiklikleri duyurarak, Uber 'in son yıllardaki büyümesinin daha fazla yönetim kademesi, daha fazla koordinasyon ihtiyacı, daha parçalı sorumluluk yapıları ve bazı durumlarda, iş kolları daha küçükken mantıklı olan ancak mevcut ölçekte artık işlevsel olmayan yapılar ortaya çıkardığını belirtti.

Bloomberg'in haberine göre, bir Uber sözcüsü, söz konusu kesintilerin şirketteki yönetici sayısını yüzde 20 oranında azaltacağını ve bazı yöneticilerin bireysel katkı sağlayan pozisyonlara kaydırılacağını ifade etti. Ancak şirket, yöneticilerin yüzde kaçının işten çıkarılacağına dair bir bilgi paylaşmadı. Kesintiler, yönetici pozisyonunda olmayan çalışanları da kapsıyor.

Khosrowshahi, Uber'i daha yalın ve hızlı bir yapıya kavuşturmak amacıyla, yalnızca bir veya iki üyeden oluşan ekiplerin sayısını neredeyse yarı yarıya azalttıklarını ve CEO'nun yedi kademe veya daha aşağısında yer alan çalışanların sayısını düşürdüklerini belirtti.

Buna ek olarak, daha fazla çalışanın kritik ofis lokasyonlarında yüz yüze çalışmasını sağlama yönündeki süregelen çabaların bir parçası olarak Uber, bundan böyle yalnızca çalışanların yaklaşık yüzde 1'inin uzaktan çalışmasına izin verecek.

YAPAY ZEKANIN İŞTEN ÇIKARMADA BİR PAYI VAR MI?

Khosrowshahi, söz konusu değişikliklerin büyümeye, inovasyona ve önümüzdeki yıllarda en büyük öneme sahip olacak yetkinliklere yeniden yatırılacak tasarruflar sağlayacağını belirtti. Şirket; temel faaliyet alanlarını iyileştirmenin ve "otonom bir gelecek" inşa etmeye yönelik çalışmaların yanı sıra, dünya genelindeki sürücülere, kuryelere ve iş ortaklarına yönelik yatırımlarını da artıracak.

Bu hamle, Uber'in hizmetini otonom araç çağırma konusunda başvurulacak başlıca platforma dönüştürme hedefi doğrultusunda, önümüzdeki yıllarda robotaksi ortaklıklarına 10 milyar dolardan fazla kaynak ayırma taahhüdünde bulunduğu bir dönemde geldi.

Söz konusu işten çıkarmalar, araç çağırma şirketinin bu yıl müşteri hizmetleri ve insan kaynakları departmanlarında gerçekleştirdiği daha hedef odaklı kesintilerin ardından geldi.

Son birkaç yılda yapay zekaya yönelik yoğun harcamalar gerekçesiyle sık sık işten çıkarmalara giden büyük teknoloji şirketlerinin aksine, Uber Covid-19 pandemisinden bu yana kitlesel işten çıkarmalardan kaçınmıştı.

Şirket, Mayıs ayında işe alım hızını yavaşlatacağını açıklamıştı. Çarşamba günü yapılan işten çıkarmalarla birlikte Uber’in toplam çalışan sayısı, 2021 yılındaki seviyesine yakın bir noktaya, yani 30 bin kişinin biraz altına geriledi.

Khosrowshahi yaptığı açıklamada yapay zekanın etkisine değinmedi; ancak söz konusu değişikliklerin arkasında, günlük operasyonları yürütürken bu teknolojiden daha fazla yararlanma arzusu da yatıyor. İşten çıkarmalar, hem ABD'nin yanı sıra şirketin faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde de gerçekleştiriliyor.