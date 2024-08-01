Uber, BYD'den 100 bin elektrikli araç alacak

ABD merkezli yolcu taşıma uygulaması Uber, Çinli BYD firması tarafından üretilen 100 bin elektrikli aracı küresel araç filosuna katmayı amaçlayan bir anlaşma yaptığını duyurdu.

İki firmadan yapılan açıklamada, "Şirketler, Uber sürücüleri için elektrikli araç sahipliğinin toplam maliyetini düşürmeyi, Uber platformunda elektrikli araçların küresel olarak yaygınlaşmasını hızlandırmayı ve milyonlarca sürücüyü daha çevreci yolculuklarla tanıştırmayı hedefliyor." denildi.

