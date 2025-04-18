Uber, Trendyol Go'yu satın almak istiyor

Uber Technologies’ın Türkiye’nin yemek ve market teslimatı platformu Trendyol Go’yu satın almak üzere görüşmeler yürüttüğü bildirildi.



Bloomberg’in haberinde anlaşmanın şartlarının henüz netleşmediği, nihai bir anlaşmaya varılmadığı ve görüşmelerin bir anlaşmayla sonuçlanmama ihtimalinin de bulunduğu belirtildi.

Trendyol Go, e-ticaret platformu Trendyol Group tarafından işletiliyor.

Trendyol Group’un çoğunluk hissesi, Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba Group’a ait.

