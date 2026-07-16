Uber'dan 12,5 milyar Euro'luk anlaşma. Yemeksepeti satılıyor

Alman yemek dağıtım şirketinin değerini yaklaşık 12,5 milyar Euro (14,34 milyar dolar) olarak belirleyen bir anlaşma yapıldı.

Delivery Hero, Salı günü yaptığı açıklamada, Uber ile olası bir devralma teklifi konusunda ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğunu doğruladı.

Piyasa değeri yaklaşık 11,6 milyar Euro olan Delivery Hero'yu satın almak, Uber Eats'in Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Latin Amerika'daki yemek dağıtım ağını genişletecek. Ancak şirketlerin faaliyetlerindeki örtüşme nedeniyle bu anlaşma rekabet düzenleyicilerinin incelemesine tabi tutulabilir.

Financial Times'ın konuyla ilgili bilgi sahibi birçok kişiye atıfta bulunarak bildirdiğine göre, Delivery Hero anlaşmayı Perşembe günü gibi erken bir tarihte duyurabilir ve Uber hisse başına yaklaşık 41 Euro ödeyecek.

Şartlar ve zamanlama henüz kesinleşmedi ve değişebilir.

YEMEKSEPETİ SATILABİLİR

Rapora göre, önerilen anlaşma kapsamında Delivery Hero, Uber ile coğrafi örtüşmeyi sınırlamak ve olası rekabet hukuku incelemelerini azaltmak amacıyla, Türkiye 'deki birimi Yemeksepeti'ni ve çeşitli Avrupa operasyonlarını bir yatırım şirketine satarak işinin bir bölümünü ayıracak.

Bu görüşmeler, Delivery Hero'nun geleceğiyle ilgili aylarca süren spekülasyonların ardından geldi. Uber'ın Mayıs ayında şirkete hisse başına 38 Euro'luk bir teklifte bulunmasının ardından yatırımcılar bu teklifi çok düşük bulmuştu.