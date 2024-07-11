UBS açıkladı: Türkiye'de milyoner sayısı yüzde 43 artacak

İsviçre merkezli bankacılık devi UBS, önümüzdeki otuz yıl içinde 83 trilyon dolardan fazla servet transferi beklediğini açıkladı.



Bankanın 2024 yılı Küresel Servet Raporu'na göre milyonerler arasında en büyük kaybeden İngiltere, en büyük kazanan ise Tayvan oldu.



UBS, küresel olarak servet hareketliliğinin artmasını beklerken, daha fazla insanın yüksek servet dilimlerine geçeceği öngörüsünde bulundu.



Rapora göre dünyadaki varlıkların yaklaşık beşte birin 75 yaşın üzerindeki insanlar tarafından tutulurken, 2028 yılına kadar dünyadaki milyonerlerin neredeyse üçte biri gelişmekte olan piyasalarda olacak. İngiltere dışında neredeyse her ülkede milyoner nüfusu artacak.



UBS, İngiltere'nin dolar milyonerlerinde en büyük düşüşü göreceğini ve 2028'e kadar yüzde 17'lik gerileme ile 2,5 milyona ineceğini bildirdi.



Tayvan, milyoner nüfusunda en büyük artışı kaydedecek. Banka, Tayvan'da 2028 yılına kadar milyoner sayısının yüzde 47 artarak 1,16 milyona ulaşacağını öngörüyor. Ülkede mikroçip sektörünün yapay zeka patlaması sayesinde hızla büyüdüğü ve ekonominin zengin göçmenlerin katılımından da faydalanacağı belirtildi.



Türkiye'nin milyoner sayısının ise yüzde 43 artması bekleniyor. Kazakistan'da yüzde 37 ve Endonezya'da yüzde 32'lik artış tahmin ediliyor.