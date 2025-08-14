UBS, Credit Suisse'deki hedefine ulaşamayabilir

UBS Group AG, Credit Swisse entegrasyonunu tamamlayacağı 2026 sonuna kadar çalışan sayısını 85 bine indirme hedefini gerçekleştiremeyecek.



Financial Times'ın İsviçre bankasının bildirimleri ve konu hakkında bilgi sahibi kişilere dayanan haberine göre, çıkarmaları beklenden düşük bir hızla yapan banka 2024 başından beri her çeyrekte ortalama 1,300 çalışan azalttı ve Haziran itibarıyla 105 binden fazla çalışanı bulunuyordu.



Çıkarmalardaki yavaşlama, çalışanların ayrılmalarındaki azalma ve Credit Suisse'in eski sistemlerinin düzenlenmesiyle ilgili zorluklar gibi çeşitli etkenlere bağlanıyor.



UBS Credit Suisse'i 2023'te devlet destekli bir kurtarma planı çerçevesinde satın almıştı.

