UBS de Fed'den indirim bekliyor

UBS, ABD’de enflasyon baskılarının bu yılın geri kalanında ve 2026’ya kadar devam etmesini beklese de, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasında gevşemeye gideceğini öngörüyor.



Banka, müşterilerine gönderdiği notta, ABD ekonomisinde yavaşlama eğilimi ve çekirdek enflasyonda ılımlı seyirle birlikte genel enflasyonun kontrol altında kalacağını belirtti. Bu çerçevede Fed’in faiz indirimlerine Eylül ayında başlaması ve toplamda 100 baz puanlık gevşeme yapması temel senaryo olarak öne çıktı.



UBS, fiyat baskılarının süreceğini kabul etmekle birlikte, zayıflayan büyüme ve ılımlı çekirdek enflasyonun, Fed’in uzun süre kısıtlayıcı seviyelerde faiz tutmak yerine ekonomiyi desteklemeye odaklanmasına imkân tanıyacağını ifade etti.