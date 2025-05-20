UBS zengin avında! Abu Dabi'ye ofis açıyor

Avrupalı bankacılık devi UBS Group AG Abu Dabi'de yeni bir ofis açarak İngiltere gibi ülkeleri terk edip Orta Doğu'daki düşük vergili şehirlere akın eden zenginlerden faydalanmaya çalışıyor.

ULTRA ZENGİN BİREYLER İÇİN CENNET



Bankanın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki işletmelerinin başkanı Beatriz Martin Jimenez'e göre, egemen varlık fonlarının bölge ekonomilerini petrolden uzaklaştırma ve Asya ile bir yatırım koridoru geliştirme çabaları da bölgenin ultra zengin bireyler için cazip hale gelmesine yardımcı oldu.



Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda konuşan Martin Jimenez, "Orta Doğu, yüksek vergili rejimlerden, başka yerlerden ve İngiltere gibi başka yerlerden uzaklaşan özel şahıslar için kesinlikle bir kazanan oldu. Bu müşteri göçünü gördük." dedi.



KÖRFEZ ÜLKELERİNDE OFİSLERİ BULUUNYOR



Dünya çapında varlık yönetimi teklifleriyle tanınan UBS'in Dubai, Riyad, Katar ve Bahreyn de dahil olmak üzere Körfez'in başka yerlerinde de ofisleri bulunuyor.



Abu Dabi'nin önümüzdeki 10 yıl içinde bu nüfusu iki katından fazla artıracağını öngören Henley & Partners danışmanlık şirketine göre, şehir halihazırda 75 centi milyonere ev sahipliği yapıyor.