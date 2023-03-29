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UBS'ten Credit Suisse'in devralınması sonrası yeni adım: Eski CEO dönüyor

İsviçre’nin en büyük bankası UBS, rakibi Credit Suisse'in devlet yardımıyla acil satın almasından bir buçuk hafta sonra eski CEO'su Sergio Ermotti'nin göreve geri döneceğini açıkladı. Ermotti, bankada daha önce 9 yıl CEO'luk görevini yürütmüştü.

UBS'ten Credit Suisse'in devralınması sonrası yeni adım: Eski CEO dönüyor

UBS tarafından yapılan açıklamada, bankanın eski CEO'su Sergio Ermotti'nun iki yıldan biraz daha fazla görev yaptıktan sonra Ralph Hamers'ın yerini alacağı belirtildi.

Hamers'ın bankada kalacağı ve geçiş aşamasında Ermotti'ye danışmanlık yapacağı belirtilen açıklamada, “Yönetim Kurulu Hamers’e Credit Suisse'in satın alınmasındaki aracı rolü için derin şükranlarını sunmak istiyor" denildi.

Açıklamada, USB Yönetim Kurulu'nun söz konusu kararı yeni zorluklar karşısında aldığı vurgulandı.

9 YIL GÖREV YAPMIŞTI

Ermotti, 5 Nisan’da bankanın genel kurul toplantısının ardından dokuz yıl yaptığı görevini yeniden üstlenecek.

Swiss Re'nin yönetim kurulu başkanı olan Ermotti, 2011'den 2020'ye kadar UBS CEO'su olarak görev yapmıştı.

bankası Credit Suisse'teki güven krizi, küresel piyasalarında şok dalgaları yaratırken, UBS, 260 milyar dolara varan devlet ve merkez bankası desteğiyle 19 Mart'ta Credit Suisse'i 3 milyar franga satın alacağını duyurmuştu.

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