UBS'ten yatırım tavsiyesi: İyimserlik korunuyor

UBS, yatırımcıların yüksek değerlemeler ve ABD para politikasının belirsiz yolu nedeniyle endişelenmesine rağmen küresel hisse senedi görünümüne ilişkin iyimserliğini koruyor.



UBS Financial Services'ın küresel hisse senedi başkanı Ulrike Hoffmann-Burchardi, devam eden hükümet kapanışının ekonomik tabloyu gölgelemesi ve kritik veri açıklamalarını geciktirmesi nedeniyle "yüksek değerlemelerle ilgili endişelerin sürdüğünü" ve Fed'in politika görünümünün "daha bulanık göründüğünü" kabul etti.



Ancak, bankanın mevcut boğa piyasasını dayanıklı görmeye devam ettiğini belirtti. Hoffmann-Burchardi, "Bu yıl hisse senedi piyasalarındaki güçlü kazançlara rağmen, bu boğa piyasasının devam edecek alanı olduğuna inanmaya devam ediyoruz" diyerek yatırımcıların daha fazla yukarı yönlü potansiyelden faydalanmak için pozisyonlarını korumaları gerektiğini ekledi.



UBS analistleri, piyasalar çelişkili ekonomik sinyalleri sindirirken kısa vadeli dalgalanmaların olası olduğunu, ancak temel göstergelerin destekleyici olmaya devam ettiğini belirtiyor.

