Üç saati aşan rötarlı uçuşlar için yolculara tazminat ödenecek

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte yaptığı değişiklikle Resmi Gazete'de yayımlandı.



Düzenleme ile birlikte uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle 3 saat ve üzerinde gecikmesi durumunda yolculara tazminat hakkı getirildi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha önce uçuşların iptali durumunda yolculara tazminat ödendiğini ancak uçuşların gecikmesi halinde ise bu uygulamanın bulunmadığını söyledi.



Uraloğlu, "Türk hava yolu şirketleri, Avrupa Birliği (AB) Yolcu Hakları Tüzüğü kapsamında AB çıkışlı ya da AB varışlı uçuşlarda yabancı yolculara tazminat öderken aynı durumda Türk vatandaşlarına bu ödemeyi yapmıyordu. Yeni düzenlemeyle bu farklılık ortadan kaldırılmış ve uluslararası standartlara uyum sağlanmıştır." dedi.

600 EUROYA KADAR TAZMİNAT VERİLECEK

Yolculara verilecek tazminatların da belirlendiğini vurgulayan Uraloğlu, "İç hat uçuşlarındaki 3 saat ve üzeri rötarlar için 100 euro tazminat verilecek. Dış hat uçuşlarında ise 1500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 euro, 1500 ila 3 bin 500 kilometre arası uçuşlar için 400 euro, 3 bin 500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 euro tazminat ödenecek." ifadelerini kullandı.



Tazminat alacaklarının Türk lirası cinsinden karşılığı hesaplanırken tazminatın ödendiği güne ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacak.

"YAZ DÖNEMİNDE OLUMLU ETKİ BEKLİYORUZ"



Uraloğlu, "Değişiklikle yolcu haklarının güçlendirilmesi, hava yolu şirketlerinin operasyonel planlamalarını iyileştirmesi ve uzun süreli gecikmelerin önlenmesi hedeflendi. Söz konusu düzenlemeyi, hava yolu işletmelerinin uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla operasyonların daha az yoğun olduğu kış döneminde hayata geçirdik. Yaz döneminde olumlu etkilerinin görülmesi bekliyoruz." şeklinde konuştu.