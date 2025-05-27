Uçağa binecekler dikkat! ABD'de 7 eşya bagaja verilmeyecek

Derhal geçerli olmak üzere, uçağın kargo bölümünde yangın riskini önlemek için bu yedi eşyanın artık el bagajında taşınması gerekiyor.



ABD'de yayınlanan yerel haberlere göre, Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçuş güvenliği kurallarında yaptıkları önemli bir güncellemeyle, pille çalışan bazı eşyaların ABD uçuşlarında kontrol edilen bagajlara konulmasını yasakladı.



Derhal geçerli olmak üzere, uçağın kargo bölümünde yangın riskini önlemek için bu yedi eşyanın artık el bagajında taşınması gerekiyor.



Yeni yasaklanan ürünler şunlar:



Güç kaynakları (Powerbank)



Telefon şarj kutuları



Ekstra lityum-iyon piller



Ekstra lityum-metal piller



Telefon bataryaları



Dizüstü bilgisayar pilleri



Harici batarya paketleri veya taşınabilir şarj cihazları



Yasağın arkasındaki neden lityum pillerin yarattığı yangın riski. FAA'ya göre bu piller hasar gördüklerinde, aşırı şarj edildiklerinde ya da yanlış paketlendiklerinde aşırı ısınabilir, alev alabilir ya da "termal kaçak" durumuna geçebilirler. Kargo alanındaki yangınlar özellikle tehlikeli olabilir, hızla yayılabilir ve uçuşun ortasında uçağı tehlikeye atabilir.



FAA tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Elde taşınan bir çanta kapıda veya uçakta kontrol edildiğinde, tüm yedek lityum piller ve güç bankaları çantadan çıkarılmalı ve uçak kabininde yolcuyla birlikte tutulmalıdır. Akü terminalleri kısa devreye karşı korunmalıdır."



Bu hamle, uçaklarda batarya kaynaklı yangınlara ilişkin artan endişeler ve yaşanan çok sayıda olayın ardından geldi.

Yeni kural, uçak içi acil durumları önlemeyi ve yolcu güvenliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.