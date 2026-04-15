Uçak biletlerine zam geldi

Uçak yakıtındaki maliyet artışı bilet fiyatlarını yukarı çekti. İç hatlarda da fiyat artışı yaşandı.

Uçak bileti fiyatlarında iki kademeli tavan fiyat uygulanıyor. Yurt içi uçuşta satılan her 10 biletten 7'si için tavan fiyat 3 bin 710 lira, diğer 3'ü için belirlenen tavan fiyat ise 6 bin 100 liraydı.

Yapılan düzenleme ile ikinci kısımdaki pahalı biletlerin tavan fiyatı artırıldı ve 6 bin 100 liradan 6 bin 990 liraya çıktı.

SON DAKİKA BİLETLERİNDE FİYATLAR YÜKSELDİ

Biletini uçuştan çok önce alanlar zamlardan fazla etkilenmeyecek. Çünkü, uçağın yüzde 70'lik kapasitesi için tavan fiyat değiştirilmedi. Ancak yakın tarih için uçak bileti arayanlar büyük zamlarla karşılaşabilir.

Sektör temsilcileri, fiyatlarda savaşın seyrinin önemli olduğunu belirtip "Savaş sürerse zamların devam edebileceği" uyarısı yapıyor.