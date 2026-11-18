Finansal sıkıntıdan çıkamayan şirketlere dair mahkemeler iflas kararlarını açıklıyor. Ankara merkezli YKC Yapı da iflas etti.

YKC Yapı Anonim Şirketi'nin konkordato talebi Ankara Batı 1 Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedildi ve şirketin 11 Kasım 2026 saat 14:41 itibarıyla iflas ettiği açıklandı.