Uçak pisti yapmıştı, iflas etti
18.11.2026 10:48
Orduya ait tesislerin inşaatını yapan şirketin iflası açıklandı.
İnşaat sektöründe faaliyet gösteren, orduya ait uçak pistlerini yapan şirket iflas etti.
Finansal sıkıntıdan çıkamayan şirketlere dair mahkemeler iflas kararlarını açıklıyor. Ankara merkezli YKC Yapı da iflas etti.
YKC Yapı Anonim Şirketi'nin konkordato talebi Ankara Batı 1 Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedildi ve şirketin 11 Kasım 2026 saat 14:41 itibarıyla iflas ettiği açıklandı.
ŞİRKET YETKİLİSİNİN KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ
Şirket yetkilisi Zeynep İnci'nin de konkordato talebi mahkeme tarafından reddedildi.
ASKERİYEYE AİT TESİSLERİ İNŞA EDİYORDU
YKC Yapı, Kara Havacılık Komutanlığı Pist Yenileme İşi, Hava Lojistik Komutanlığı içme suyu deposu işi, 48 adet komutan konutları işi, Milli Savunma Bakanlığı konut bakım onarım işi, Milli Savunma Bakanlığı lojman güvenliği artırma işlerini yapmıştı.