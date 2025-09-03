Uçaklar yerde kalabilir... Pilotlar greve hazırlanıyor

Deutsche Lufthansa AG'nin pilot sendikası, emeklilik maaşlarına karşı greve doğru ilk adımı attı. Bu durum, Avrupa'nın en büyük havayolu grubunda yeniden grev riski doğurdu.



Vereinigung Cockpit sendikası, emeklilik planlarının maliyetiyle ilgili müzakerelerin sonuçsuz kaldığını ve yönetim kurulunun önümüzdeki günlerde grev oylaması yapılıp yapılmayacağına karar vereceğini açıkladı.



Lufthansa sözcüsü, şirketin kısa süre içinde yorum yapacağını söyledi.



Vereinigung Cockpit Başkanı Andreas Pinheiro yaptığı açıklamada, "İşveren tarafı, en başından beri mesleki emeklilik planlarını güvenilir bir seviyeye yükseltme konusunda samimi bir istek göstermedi. Yapıcı çözümler yerine, yalnızca çalışanların aleyhine modeller ortaya konuldu." dedi.



Herhangi bir işçi eylemi, son on yılda Lufthansa'nın binlerce uçuşunu aksatan önceki iş bırakma eylemlerini hatırlatabilir.



Pilotlarla ilişkiler son yıllarda daha sakin seyrederken, son çatışma Lufthansa'nın kalabalık Avrupa pazarında kârlılığını artırma yönündeki artan baskıyla karşı karşıya kalmasıyla ortaya çıktı. Yönetim, kâr marjlarını artırmak için maliyet disiplinini temel öncelik haline getirerek, yan haklardan taviz verme kapsamını sınırladı.