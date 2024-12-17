Uçakta kayıp bagaj dönemi sona eriyor

Türk Hava Yolları (THY), Apple ile yeni bir iş birliği anlaşması yaptı.



Anlaşma kapsamında bagaj takip sistemi geliştirilecek.



Yolcular, AirTag veya Find My destekli cihazların bulunduğu ve aksaklık yaşanan bagajların konum bilgilerini ekiplerle paylaşabilecek.



Uygulama ile birlikte kayıp bagaj döneminin sona ermesi bekleniyor.



Konum bilgisi Find My uygulaması üzerinden Konum Paylaş bağlantısı oluşturulacak, https://lnkd.in/dhzeadvh linki üzerinden paylaşılabilecek.



Paylaşılan konum bilgisi yedi gün sonra otomatik olarak sona erecek. Konum bilgisi yolcu tarafından da devre dışı bırakılabilecek.