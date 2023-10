Üçlü Danışma Kurulu, 5 yıl aradan sonra toplandı

​Çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesi, çalışma hayatına yönelik mevzuat çalışmalarının ve uygulamalarının izlenmesi amacıyla oluşturulan Üçlü Danışma Kurulu, 5 yıl aranın ardından 'Türkiye Yüzyılı'nda Sosyal Diyalog' gündemiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı. Bakan Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleşen toplantı 2.5 saat sürdü. Toplantıya gündem konularına göre Bakanlık, bağlı ve ilgili kurumlar, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri ile bir araya gelindi.



Toplantıda konuşma yapan Bakan Işıkhan, konuşmasının başında, Gazze’de bir hastanenin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin, başta masum çocukların, hasta ve yaralıların hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından derin bir infial duyduğunu ve bu saldırıları en şiddetli biçimde kınadığını belirtti.



"BU YÜZYILI; EMEĞİN, ÜRETİMİN VE KALKINMANIN YÜZYILI YAPACAĞIZ"



Üçlü Danışma Kurulu'nun Çalışma Hayatı gündemiyle en son 2018 yılında toplandığını hatırlatan Bakan Işıkhan, "Sosyal diyalog ve istişare anlayışımızın gerektirdiği şekilde, bundan sonraki süreçte Üçlü Danışma Kurulu gibi sosyal diyalog mekanizmalarımızı düzenli olarak işletme niyetindeyiz. Bugün de yine aynı niyetle, çalışma hayatı gündemine dair sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirmek üzere bir aradayız. Sizlerden gelecek talepler doğrultusunda, gerekirse alt çalışma grupları da belirleyebiliriz" diye konuştu.



Bakan Işıkhan, Türkiye Yüzyılı hedefi istikametinde, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istediklerini kaydederek, bu kararlılıkla yola çıkarken bu yüzyılı; emeğin, üretimin ve kalkınmanın yüzyılı yapma sözünü verdiklerini anımsattı.



Öncelikle asgari ücreti, hem çalışanı, hem işvereni koruyacak tedbirler alarak artırdıklarını belirten Işıkhan, ilerleyen zamanlarda enflasyonu da kontrol altına alarak Türkiye’yi yatırım ve istihdam alanlarında daha da iyi bir noktaya taşımayı hedeflediklerini belirtti.



"ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN İNSAN OLMADAN; EMEK OLMAZ, İŞ OLMAZ"



Türkiye'de çalışma hayatını, tüm unsurlarıyla kucaklayan bir yaklaşımla, ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanlarında tüm kurumlar ve paydaşlarla birlikte ortak hedeflere yürüdüklerine dikkati çeken Bakan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İnanıyoruz ki ülkemiz; ileri teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli, geniş pazarlı, istihdamı artıran doğru üretim alanlarının desteklenmesiyle, en büyük küresel sanayi ve ticaret merkezlerinden biri haline gelecektir. Tabi teknolojide yaşanan değişim ve dönüşümle birlikte meslekler ve beceriler de büyük bir dönüşüme uğramıştır. Çalışma hayatına ait endüstri ilişkileri, sosyal güvenlik sistemleri, ilgili yapılar ve kurallar geçmiş yıllara kıyasla çok hızlı gelişim ve değişim göstermektedir. Teknolojik gelişmelerin emek piyasaları için yıkıcı olduğu ve dijital emeğin insan emeğinin yerini alacağı düşünülüyor. Ancak şartlar ne olursa olsun insan olmadan; emek olmaz, iş olmaz. Dijital süreçlerin de yine insanlar tarafından yönetileceği unutulmamalıdır."



Bazı mesleklerin yerini dijital sistemlere bırakacağına ve bazı mesleklerin gelecekte işgücü piyasasından silineceğine değinen Bakan Işıkhan, "Ancak bu, işin tamamen ortadan kalkması anlamına gelmez bilakis değişip dönüşeceği anlamına gelir. Yapılan araştırmalar doğrultusunda 2030 itibariyle işlerin büyük bir kısmının yeni çalışma alanlarına dönüşeceği ve bu mesleklerin içerik ve beceri bakımından önemli değişimler geçireceği tahmin edilmektedir. Ayrıca bu yeni dijital çağ, yeni iş fırsatları, yeni istihdam ve işgücü alanlarının da oluşmasına vesile olacaktır. Bu doğrultuda başta istihdam politikaları olmak üzere, Ulusal Politikalarımızı bu değişim ve dönüşüme uygun bir biçimde çok hızlı bir şekilde geliştirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.



"HEDEFLERİMİZE GİDEN YOLDA SOSYAL DİYALOG VAZGEÇİLMEZ UNSURUMUZDUR"



Işıkhan, Türkiye Yüzyılı'nda yapılacak çalışmalarda, sendikalar ve konfederasyonlar ile kurulacak olan işbirliğinin olumlu neticeler vereceğine inandığına vurgu yaparak, "Birlikte çalışıp, çalışma hayatımızı, işçi ve işverenlerimizi güçlendirmek, ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ortak hedefimizdir. Hedeflerimize giden yolda ise sosyal diyalog, vazgeçilmez unsurumuzdur. Sosyal alanda çatışmayı değil uzlaşmayı merkeze alan yaklaşımımız demokrasi ve bütünleşmeyi de beraberinde getirecektir" dedi.



Öncelikli hedefin, işçi ve işverenleri ilgilendiren her konuda alınacak kararların; karşılıklı anlayış içerisinde istişare edilerek, her iki tarafı da memnun edecek şekilde gerçekleştirilmesi olduğuna işaret eden Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:



"Göreve gelir gelmez Üçlü Danışma Kurulu’nu ivedilikle toplama yönündeki kararımız da bu anlayışa verdiğimiz kıymetin bir sonucudur. Bizler, tüm istişare meclislerinde; ortak akılla, danışarak kararlar almış, bugünlere gelmiş bir devlet geleneğinin temsilcileri olarak, bu geleneği bugüne kadar nasıl koruduysak gelecekte de aynı hassasiyetle yolumuza devam edeceğiz. Sorunlarımızı, ortaya çıkmasını beklemeden çözmenin gayreti içerisinde olacağız. Bu gayretimizin en somut adımlarından birini temsil eden Üçlü Danışma Kurulu çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesi, ilgili mevzuat çalışmaları ve uygulamalarının takibi, konfederasyonlarımızla Bakanlığımız arasındaki diyaloğun gerçekleştirilmesi bakımından ayrı bir öneme sahiptir."



Bakan Işıkhan, oluşturulan kurulun, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde, özellikle ILO ve AB ile ilişkiler sürecindeki gelişmeler, çalışmalar ve düzenlemeler noktasında önemli sorumluluklar üstlendiğini aktararak, işçi, işveren, çalışan, üreten, Türkiye’ye değer katan herkesin yanında olduklarına vurgu yaptı.



"1.7 MİLYON İŞVERENİMİZ ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANDI"



Asgari ücretin, oybirliği ile hem işçi hem işveren temsilcilerinin desteğinin alınarak açıklandığını hatırlatan Işıkhan, şunları kaydetti:



"Büyük bir özveriyle, sağduyuyla, ülkemizin bulunduğu koşulları da göz önüne aldığımızda asgari ücret düzeyini arzu edilen noktaya getirdik ve karara bağladık. İşsizlik sigortası fonundan ödediğimiz asgari ücret desteği ile geçen dönem 500 lira destek verdik. 2 milyon işverenimizden 1.7 milyonu bu destekten yararlandı. Hedefimiz aralık ayında 2024 yılına ilişkin Asgari ücret tutarlarını da temmuz ayı asgari ücretinin belirlenmesi sürecinde olduğu gibi tam bir uzlaşma ile belirlemek olacaktır. İşverenler ve işçi temsilcileri inşallah bir araya geldiğimizde yine hedefimiz; Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla vurguladığı gibi; çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek olacaktır."



Ekonomik göstergelerin yakın zamanda iyiye gideceğine dair işaretler bulunduğuna dikkati çeken Bakan Vedat Işıkhan, "Bütçe disiplinini sağlıklı bir şekilde yönettiğimizde ve başarıya ulaştığımızda inşallah artan refahı çalışanlarımızla paylaşacağız. Büyümenin ve kalkınmanın en önemli sonuçlarından bir tanesi de budur. Refahı ve milli gelirimizi ne kadar yükseltebilirsek, refahtan pay alanların, çalışanlarımızın, emekçilerimizin sayısı da o ölçüde artacaktır" dedi.



Bakan Işıkhan, ilerleyen süreçte çalışma hayatının ve sosyal diyaloğun etkinliğini ve verimliliğini artırmak için katkı ve işbirliğinin büyük önem arz ettiğini belirterek bu yüzyılı, yatırımın, üretimin, istihdamın, büyümenin ve refahın yüzyılı yapacaklarını söyledi.



GAZZE'DE MASUM SİVİLLERE YÖNELİK İSRAİL SALDIRILARI KINANDI



Üçlü Danışma Kurulu’nda TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol tarafından Gazze’de masum sivillere yönelik saldırılar kınandı. Saldırıların en kısa sürede sona ermesi ve bir an önce bölgede barışın ve huzurun hâkim olması temennileri dile getirildi.



Kurul'da sosyal diyalogun önemi vurgulanarak, sosyal tarafların çalışma hayatına dair görüş ve önerileri alındı. Çalışma hayatı gündemindeki öncelikli konuların sosyal diyalog anlayışıyla ele alınması için teknik çalışmalar yürütülmesi ve sosyal diyalog mekanizmalarının etkin olarak kullanılması hususlarında görüş birliğine varıldı.