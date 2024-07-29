Ücret politikası değişiyor: Kaynakçı bankacıdan çok kazanıyor

Usta kaynakçı, deneyimli bankacıdan yüksek maaş alıyor.



Artan üniversite mezunu sayısı istihdamda dengeleri değiştirdi. Firmalar mavi yaka çalışan bulmakta zorlanıyor. Bu durum şirketlerin ücret politikasını da değiştirdi.



MAVİ YAKALI ÇALIŞAN BULMAK ZORLAŞTI



Çalışma hayatındaki son durum, İstanbul Ticaret Odası'nın yayımladığı istihdam raporuna yansıdı. Rapora göre, firmalarda ciddi düzeyde ilave çalışan ihtiyacı bulunuyor.



Özellikle kalifiye mavi yakalı personel ve vasıflı usta bulmak zorlaştı.



Mavi yakalı çalışan istihdamında birkaç problem öne çıkıyor.



İlk sorun teknik eğitim sisteminin yetersizliği..



Ardından imaj-statü problemi geliyor.



Çünkü istihdam piyasasında "beyaz yakalı" olmak statü göstergesi olarak kabul ediliyor.



ARTIK BULUNMUYOR



Açık işlerde mavi yaka mesleklerin ciddi bir hakimiyeti var.



Zanaatkar, operatör ve montajcı bulmak eskiye oranla çok daha zor.



Bu mesleklerde iş beğenmemenin daha yaygın olduğu belirtiliyor.



İTO'nun raporuna göre,, üç beş gün çalıştıktan sonra firma değiştirilebiliyor. Ya da yüzde 10'luk maaş artışı için başka bir işe geçilebiliyor..



FİRMALARIN KRİTERLERİ DEĞİŞTİ



Çalışan bulmakta zorlanan firmalar kriterlerini gevşetmeye başladı.



Artık mavi yaka çalışanlarda daha az tecrübe aranıyor, daha yüksek maaş veriliyor. Raporda, "Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan daha yüksek maaş alıyor" tespiti de yapıldı.



Bir kariyer sitesinin verilerine göre, usta kaynakçıların aylık ücreti 40 bin lirayı aşabiliyor.

