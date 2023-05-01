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Ücretsiz doğalgaz Resmi Gazete'de yayımlandı

"Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı doğalgaz indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı. Konutlara 24 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında doğalgaz ücretsiz olacak.

Ücretsiz doğalgaz Resmi Gazete'de yayımlandı

Dağıtım şirketlerinden doğalgaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi ’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, dağıtım şirketlerinden doğalgaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden doğalgaz tüketimleri için 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk edecek ilk faturadan doğal gaz bedeli alınmayacak.

Ayrıca 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğalgaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğalgaz bedeli alınmayacak.

tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Ücretsiz doğalgaz Resmi Gazete'de yayımlandı - 1

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