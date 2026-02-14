Ücretsiz toplu taşıma desteği
14.02.2026 08:19
Ücretsiz toplu taşıma desteğine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz olarak taşıyan toplu taşıma aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesi artırıldı.
Buna göre, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren özel denizyolu araçlarına verilecek aylık destek miktarı 4 bin 658 liradan, 6 bin 55 liraya çıkarıldı.
Ankara ve İstanbul'da hizmet veren toplu taşıma araçlarına verilen aylık destek miktarı ise 6 bin 210 liradan 8 bin 73 liraya yükseldi.
Destek miktarı diğer büyükşehirlerde 6 bin 55 lira, büyükşehir olmayan illerde ise 4 bin 844 lira oldu.