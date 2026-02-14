Ücretsiz toplu taşıma desteği

Resmi Gazete'de ücretsiz toplu taşıma desteğine ilişkin yönetmelik yayımlandı.

Buna göre, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren özel denizyolu araçlarına verilecek aylık destek miktarı 4 bin 658 liradan, 6 bin 55 liraya çıkarıldı.

Ankara ve İstanbul'da hizmet veren toplu taşıma araçlarına verilen aylık destek miktarı ise 6 bin 210 liradan 8 bin 73 liraya yükseldi.

Destek miktarı diğer büyükşehirlerde 6 bin 55 lira, büyükşehir olmayan illerde ise 4 bin 844 lira oldu.