Üçüncü çeyrek turizm verileri | Bakan Ersoy: Yıl sonu ziyaretçi hedefimizi 61 milyona yükselttik

Yerli turistler yakınlarını ziyaret için 6 ayda 68,8 milyar lira harcadı Haberi Görüntüle

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, üçüncü çeyrek turizm verilerini açıkladı.



Bakan Ersoy "Yıl sonu ziyaretçi hedefimizi 61 milyon olarak yukarı yönlü revize ediyoruz. İlk 9 ayda 46,9 milyar dolar gelir elde ettik." dedi.



Bakan Ersoy ayrıca yılın ilk 9 ayında ortalama kalış süresinin 10,6 geceleme olduğunu, kişi başı gecelik harcamanın da ilk 9 ayda 107 dolara ulaştığını açıkladı. 2023 yılında bu rakam ilk 9 ay için 101 dolardı.



TÜİK verilerine göre, turizm geliri temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 artarak 23 milyar 219 milyon 751 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 14,7'si Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.



Bu çeyrekte yapılan harcamaların 15 milyar 77 milyon 957 bin dolarını kişisel harcamalar, 8 milyar 141 milyon 794 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.



ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 3,5 ARTTI



Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 23 milyon 206 bin 579 kişiye yükseldi. Bu ziyaretçilerin yüzde 12,2'sini 2 milyon 835 bin 74 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.



Söz konusu çeyrekte Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 95 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcamasının ise 62 dolar olduğu görüldü.



Temmuz-eylül döneminde turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 35,1, yeme içme harcamalarının payı yüzde 17,9, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 10,9 oldu. Paket tur harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarken yeme içme harcamaları yüzde 2,2 ve uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 7,6 azalış gösterdi. Ziyaretçiler Türkiye'ye yüzde 71,6 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla geldi. İkinci sırada yüzde 19,4 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 4 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkeye yüzde 69,6 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.



TURİZM GİDERİ YÜZDE 22,5 AZALDI



Yurt içinde ikamet edip başka ülkelere ziyarette bulunan vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,5 azalarak 1 milyar 874 milyon 216 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 517 milyon 780 bin dolarını kişisel, 356 milyon 436 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.



Aynı dönemde yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı yıllık bazda yüzde 10,3 yükselerek 3 milyon 286 bin 105 kişiye ulaşırken kişi başı ortalama harcama 570 dolar oldu.