Üçüncü çeyrekte ne kadar büyüme bekleniyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonominin üçüncü çeyrek büyüme performansını 30 Kasım'da açıklayacak.



AA Finans'ın 2022 yılı 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Anket sonuçlarına göre, ekonomistler bu yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,9 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 3 ile yüzde 4,8 aralığında yer aldı.



2022 BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 5,2



Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,2 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2022'ye ilişkin büyüme beklentileri, en düşük yüzde 4,5 ve en yüksek yüzde 5,7 oldu.

İLK İKİ ÇEYREKTE BÜYÜME NE OLDU?



Türkiye ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,5 ve ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme kaydetmişti.