Uçuşlara kar engeli. THY ve AJet bazı seferlerini iptal etti

Meteorolojinin uyarılarının ardından yoğun kar yağışı ve soğuk hava yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürüyor.

Türk Hava Yolları, doğu ve iç kesimlerindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 50 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, yolcuların uçuşların güncel durumunu ve bilet işlemlerini internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden takip etmelerini istedi.

AJET 1 OCAK'TA 64 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki sefer iptallerini açıklayan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde süren olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ocak'ta planlanan 64 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, ajet.com ve mobil uygulamamızdan takip edebilir. Anlayışınızı bekler, mutlu yıllar dileriz" dedi.