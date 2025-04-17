Ucuz alışveriş dönemi bitiyor mu?

ABD'nin gümrük tarifeleri e-ticaret şirketlerine darbe vurdu.



Çin'in online alışveriş devleri Temu ve Shein, ABD’deki müşterilerine yönelik fiyatlarını gelecek haftadan itibaren artıracaklarını duyurdu.



Şirketler zam oranlarına ilişkin bir açıklama yapmadı. Rekabet halindeki iki şirketin benzer açıklamalar yapması ise dikkat çekti.



Bu karar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin menşeli ürünlere yönelik gümrük vergisi uygulamasının ardından geldi.



Şirketlerin açıklamasında gümrük vergileri nedeniyle operasyonel maliyetlerin arttığına dikkat çekildi. Zamlı fiyatların 25 Nisan'dan itibaren geçerli olacağı bildirildi.



Gümrük vergilerinin ardından Çinli şirketlerin zam kararlarını açıklaması bekleniyordu.

Vergiler nedeniyle zam oranlarının da yüksek olabileceği belirten uzmanlar, ABD'de düşük fiyatlı ürün döneminin zora girebileceğini dile getirdi.



EK VERGİ GELDİ, MUAFİYET KALKTI



ABD, Çin'den gelen ürünler için yüzde 145 gümrük vergisi uygulamaya başladı.



Ayrıca 800 dolar altındaki ürünler için uygulanan gümrük muafiyeti 2 Mayıs'tan itibaren kaldırıldı.



Çin'den ABD'ye günde 4 milyon düşük değerli paket girişi gerçekleşiyordu.



Elektrikli araçlar ve enjektörler gibi bazı ürünlere uygulanan vergi oranı ise yüzde 245'e ulaştı.

