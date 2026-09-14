Uçak biletlerinde indirim başladı, koltuk seçimi de 99 lira

Yurt içinde 39 noktaya sefer yapan AJet ’in yeni kampanyası, sonbahar ve kış mevsimlerinde yeni rotalar keşfetme fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında indirimli bilet ler, 14 Eylül 2026 tarihinde saat 11:00’den 15 Eylül 2026 saat 23:59’a kadar satın alınabilecek. İndirimli biletler, 5 Ekim 2026 – 15 Ocak 2027 tarihleri arasındaki (28 Ekim – 1 Kasım, 13 Kasım – 22 Kasım, 31 Aralık – 4 Ocak arası tarihler hariç) yurt içi uçuş larda geçerli olacak.

KOLTUK SEÇİMLERİ 99 LİRADAN BAŞLIYOR

AJet, tüm koltuk seçimlerinde de indirim yaptı. Yurt içi kampanyası boyunca standart koltuklar 99 TL, ön sıralar 199 TL – 299 TL ve acil çıkış koltukları 349 TL olacak. AJet’in yurt içi kampanyasında biletler sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.