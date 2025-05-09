Ukrayna euro dönemine hazırlanıyor

Ukrayna, para birimi Grivna’yı Amerikan doları yerine euroya endekslemeyi planlıyor.

Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Andriy Pışnıy, Reuters’a verdiği röportajda, euroya geçiş için teknik çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Pışnıy, bu kararın Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik hedefi, küresel ticaret zorlukları ve piyasalardaki dalgalanmalarla doğrudan ilişkili olduğunu belirtti. Sürecin karmaşık ve uzun bir hazırlık gerektirdiğini vurgulayan Pışnıy, özellikle AB’nin Ukrayna’nın savunmasına sağladığı desteğin bu kararın arka planında etkili olduğunu söyledi.

Ukrayna, halihazırda AB ile tam üyelik müzakerelerini sürdürüyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Şubat 2024’te yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın reform sürecini kararlılıkla sürdürmesi halinde 2030’a kadar birliğe tam üye olabileceğini ifade etmişti.

Diğer yandan, ABD ile Ukrayna arasında 1 Mayıs’ta “ekonomik ortaklık” anlaşması imzalandı. Anlaşma, nadir toprak elementlerinin kullanımını da kapsarken, ABD’nin bugüne kadarki askeri ve mali desteği karşılığında Ukrayna’nın doğal kaynaklarına erişimini mümkün kılıyor.

Avrupa’nın önde gelen finans kuruluşlarından Societe Generale’in stratejistlerinden Phoenix Kalen ise Ukrayna’nın bu adımla değişen jeopolitik dengelere uyum sağladığını belirtti. Kalen, “Ukrayna’nın kaderi artık Avrupa’ya bağlı. Bu bağlamda euroya geçiş mantıklı ve stratejik bir hamle,” değerlendirmesinde bulundu.

Benzer bir adımı Moldova da atmıştı. Bu yıl başında Moldova Leyi’nin referans para birimi dolardan euroya çevrilmişti.