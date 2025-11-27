Ukrayna ile IMF arasında 8.2 milyar dolarlık anlaşma

IMF, Ukrayna'yla 48 aylık dönemi kapsayan 8.2 milyar dolar tutarındaki yeni Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) düzenlemesi üzerinde personel düzeyinde anlaşmaya vardı.

Fondan anlaşmaya ilişkin açıklama yapıldı. Rusya savaşının Ukrayna halkı ve ekonomisi üzerinde ağır bir yük oluşturmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, buna rağmen Ukraynalı yetkililerin makroekonomik istikrarı koruma ve borç sürdürülebilirliği ile dış dengeyi yeniden sağlama kararlılıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Ukraynalı yetkililerin kayıtdışılık ile mücadele etmeye, yolsuzluğu önlemeye ve kamu işletmeleri de dahil olmak üzere yönetişimi iyileştirmeye kararlı olduğu aktarıldı.

Fonun açıklamasında yeni programın, önceki eylemlerin tamamlanmasının ardından ve bağışçılardan yeterli finansman güvencesi sağlanması halinde IMF Yönetim Kurulu'nun onayına sunulabileceği kaydedildi.