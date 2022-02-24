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Ukrayna'da döviz piyasası işlemleri durduruldu

Ukrayna Merkez Bankası döviz piyasası işlemlerini durdurdu. Bankalardan yerel para cinsi mevduat çekimine de limit getirildi.

Haberler - NTV Haber 24.02.2022 - 12:22

Ukrayna'da döviz piyasası işlemleri durduruldu

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'nın 'ya yönelik harekatının ardından Ukrayna sermaye kontrolü kararı aldı.

Ukrayna Merkez Bankası döviz piyasasındaki işlemleri durdurdu. Ülkede döviz çekimi yasaklandı. Banka döviz kurunu da 24 Şubat kuruyla sabitleme kararı aldı.

Banka, mevduatlardan nakit çekişini de günlük 100 bin grivnayla sınırladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya askeri operasyon emrini vermesinin ardından Rusya güçleri Ukrayna genelinde hedeflere saldırmaya başladı. Batı dünyası ise "daha ağır yaptırımlar" uygulanacağını vurguladı.

Rusya perşembe sabahı bir dizi saldırı gerçekleştirirken Ukrayna İçişleri Bakanlığı Kiev'in de hedef alındığını söyledi ve vatandaşların sığınaklara inmesini tavsiye etti.

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