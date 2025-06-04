Ukrayna'nın notu temerrüt seviyesinde

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Ukrayna'nın zaten dipde olan uzun ve kısa vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını teyit ederken, menkul kıymetler için ihraç notunu da "temerrüt" seviyesine çekti.



S&P Global, Ukrayna'nın 2 Haziran 2025'te vadesi dolacak GSYH'ye endeksli menkul kıymetlerinin 0,67 milyar dolarlık ödemesini kaçırdığını belirterek, "Ayrıca, hükümetin bu tahvile ilişkin ödemeleri yeniden yapılandırılmadığı takdirde askıya alması nedeniyle, menkul kıymetlerin sözleşmede belirtilen 10 iş günü süreli ek ödeme süresi içerisinde ödeme yapılmasını beklemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



S&P Global, bu nedenle GSYH'ye endeksli menkul kıymetler için ihraç notunu "CC"den "D"ye (temerrüt) düşürdü.



Ukrayna'nın uzun ve kısa vadeli yabancı para cinsinden kredi notları 'SD/SD' (seçici temerrüt) seviyesinde bulunuyor.