Ukrayna’ya savaşın başından beri 24,1 milyar dolar kaynak sağlandı

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açtığı günden beri, bütçe açığını kapatmak ve ülkenin kalkınması için birçok mali kaynak sağlandı.

Ukrayna Maliye Bakanlığının verilerine göre, 24,1 milyar dolar veya uluslararası ortaklarınca açıklanan 36 milyar 959 milyon dolarlık mali kaynağın yüzde 65’i Ukrayna’ya ulaştı.



Bu mali kaynağın 23 milyar 123 milyon doları bütçe açığını kapatmak, 1 milyar doları da ülkenin yeniden kalkındırılması için tahsis edilirken, söz konusu mali kaynağın yüzde 43,5’ini veya 10 milyar 485 milyon dolarını hibeler oluşturdu.



Maliye Bakanlığı verilerine göre, Ukrayna’ya en çok mali kaynak ABD ve Avrupa Birliği tarafından sağlandı. Şimdiye kadar ABD tarafından 12,99 milyar dolar, AB tarafından 11,5 milyar dolar mali kaynak tahsis edilirken, ABD’nın sağladığı mali kaynağın 8,49 milyar doları ile AB’nin sağladığı kaynağın 626 milyon dolarını hibeler oluşturdu.

UKRAYNA, İRAN YAPIMI 300'DEN FAZLA KAMİKAZE İHA DÜŞÜRDÜ



Ukrayna silahlı kuvvetlerince 300’den fazla İran yapımı Shahed-136 insansız hava aracının vurularak düşürüldüğü bildirildi.



Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy İhnat, 13 Eylül’den bu yana Ukrayna ordusu tarafından 300'den fazla İran üretimi Shahed-136 kamikaze insansız hava aracının vurularak düşürüldüğünü kaydetti.



Rusya’nın Ukrayna'ya karşı Shahed-136 kamikaze insansız hava araçlarını daha az kullanmaya başlamasını yorumlayan Ihnat, Rusya'nın Shahed-136 stoklarının tükeniyor olabileceğini iddia etti.



ÜLKEYİ TERK EDENLER İLE GİRİŞ YAPANLARIN SAYISIN EŞİT



Ukrayna Devlet Sınır Koruma Teşkilatı Sözcüsü Andriy Demçenko da Ukrayna'nın Avrupa Birliği ülkeleri ve Moldova ile olan sınır kapılarından her gün ortalama 80-90 bin Ukraynalının geçtiğini, ülkeye giriş yapan ve ülkeyi terk edenlerin sayısının denk olduğunu aktardı.