Ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır? Ulaşım desteği başvuru şartı ve ücreti ne kadar?

Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine ulaşım desteği yapılacağını belirtmişti. Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlanacak. Peki, ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?



ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Üniversite öğrencilerine sağlanan ulaşım desteğinden yararlanabilmek için adayların gerekli şartları taşımaları gerekmektedir. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, başvuru işlemlerini ailesinin ikamet ettiği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden yapılabilecek.



Öğrencinin yanı sıra aileleri de başvuru yapabilirler. Vakıf tarafından başvuru değerlendirilirken öğrencilere geri dönüş sağlanacak.

ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Ulaşım desteğinden ailesinden uzakta eğitim gören öğrenciler,



25 yaşının altındaki lisans öğrencileri,



Türk vatandaşı olma,



Öte yandan açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencilerine ulaşım desteği verilmeyecek.



ULAŞIM DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?



Bakan Yanık, üniversite ulaşım desteği ödemelerinin ne kadar olacağını açıkladı.



Bakan Yanık'ın açıklamaları şöyle;



"Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını, lisans ve 25 yaş altı olanlara, ailelerinden uzak olan öğrencilerin gidiş-dönüş biletlerini biz karşılayacağız.



Tek yön 500 liraya kadar ödeme yapacağız. Yılda iki kez olacak. Her bir öğrenciye yaklaşık 2 bin lira ödemesi olacak. Ödemeler, vakıflarımız aracılığıyla öğrencilerimizin IBAN'larına yatırılacak."