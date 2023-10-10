Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İsrail uçuşlarına ilişkin açıklama

İsrail-Hamas çatışması dördüncü gününde devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan uçuşlarla ilgili açıklama yapıldı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"7 Ekim 2023 sabahı erken saatlerde İsrail'in Gazze şeridine yakın olan bölgelerinde şiddetli çatışmalar başlamış, yaşanan kargaşa ve roket saldırıları nedeniyle uçuşların durumunun gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.



Olayın başından itibaren hava yollarımız yetkili yöneticileri, Dışişleri Bakanlığımız ve İsrail makamları ile sürekli temaslar kurularak yakın ve koordineli bir çalışma yürütülmüştür.



İsrail'in güney bölgelerindeki hava sahasının kapatıldığına ve Tel Aviv Ben Gurion havalimanı alçalma usulünün değiştirildiğine dair notam yayımlanması öncesinde ve sonrasında tüm hava taşıyıcılarımız tarafından öncelikle mürettebat yatı planlaması değiştirilmiş ve tüm uçuşlar mürettebat yatısı olmadan gidiş dönüş olacak şekilde yeniden planlanmıştır.



Devam eden çatışmaların hava sahası emniyeti ve havalimanı güvenliğine olan etkileri nedeniyle 7 ve 8 Ekim 2023 tarihlerinde bazı hava yollarımızın İsrail varışlı uçuşlarında iptaller gerçekleştirmiş, İsrail çıkışlı uçuşlar ise gecikmeli de olsa tamamlanmıştır.



THY, Pegasus ve Tailwind havayolları uçuşlarına devam etmekte olup talep üzerine ülkemize taşınan yolcuların sayısı ve uyrukları takip edilerek Cumhurbaşkanlığı Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ve Merkezi'ne iletilmeye başlanılmıştır. İsrail hava sahasının emniyeti ve Tel Aviv Ben Gurion havalimanı güvenlik durumu hava yollarımız yetkili yöneticileri, Dışişleri Bakanlığımız ve İsrail makamları ile sürekli kurulan temaslar ile izlenmeye devam edilmektedir."

