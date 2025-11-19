Ulaştırma yatırımlarında rekor: 2026'da hızlı tren, havalimanı ve dijital altyapı hedefleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bakan Uraloğlu, hızlı tren fabrikasının Eylül 2026’da tamamlanmasının hedeflendiğini, milli elektrikli tren ve banliyö setlerinde seri üretimin başladığını söyledi. Bu yıl sonuna kadar 10 milli elektrikli tren ve 8 milli banliyö seti hizmete alınacak.

Bakan, Türkiye genelinde 2 bin 3 şantiyede 103 bini aşkın çalışanla çalışmaların sürdüğünü, ulaştırma yatırımlarının üretim maliyetlerini düşürdüğünü, istihdamı artırdığını ve seyahat sürelerini kısaltarak karbon emisyonlarını azalttığını belirtti.

DEMİR YOLUNA ÖNCELİK: 2028 HEDEFİ 17 BİN KİLOMETRE

2026 bütçesinde demir yoluna yatırımların yüzde 53, kara yoluna ise yüzde 39 pay ayrıldığını söyleyen Uraloğlu, demir yolunun payının artırılmasının enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik açısından önem taşıdığını vurguladı.

Mevcut hızlı tren hatlarıyla nüfusun yüzde 51’i hızlı tren konforuna ulaştı

•Marmaray üzerinden Asya ve Avrupa arasında 76,6 km kesintisiz demir yolu bağlantısı sağlandı

•Başkentray ve İZBAN ile kent içi ulaşımda 1,1 milyar ila 1,4 milyar yolcu taşındı

2028’de demir yolu ağının 17 bin 287 km’ye ulaşması hedefleniyor

Yeni hızlı tren projeleri arasında Ankara–İzmir, Mersin–Gaziantep, Bandırma–Bursa–Osmaneli ve Halkalı–Kapıkule hatları yer alıyor. Ayrıca 12 lojistik merkez faaliyet gösteriyor, 25 merkeze ulaşılması planlanıyor.

KARAYOLU VE KÖPRÜ YATIRIMLARI

Uraloğlu, 2003’ten bu yana 510 tarihi köprünün restore edildiğini, bu yıl 11 köprünün daha ayağa kaldırılacağını söyledi.

Otoyol ağının şu an 3 bin 796 km olduğunu, 2028’de 4 bin 330 km’ye çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Marmara Bölgesi’nde otoyol ringinin hem ulaşım hem de olası afetlerde hızlı müdahale ve güvenli tahliye altyapısı olarak önem taşıdığını belirten Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu ve Sarıyer-Kilyos Tüneli projeleriyle trafik yoğunluğunu azaltacaklarını vurguladı. Çanakkale ve Çeşmeli-Kızkalesi otoyolları ile bölgedeki ring altyapısı güçlendirilecek.

HAVACILIKTA HEDEF 60 HAVALİMANI

Havacılık yatırımlarıyla Türkiye’yi küresel bir uçuş merkezi haline getirdiklerini anlatan Uraloğlu, mevcut 58 havalimanı sayısını 60’a çıkaracaklarını açıkladı. Türkiye’nin 175 ülke ile havacılık anlaşması bulunduğunu hatırlatan Bakan, 2024’te 231 milyon yolcuyla Avrupa’da 3., dünyada 7. sırada olduklarını söyledi.

İstanbul Havalimanı’nda devreye alınan üçlü bağımsız pist operasyonu ile aynı anda üç uçağın iniş-kalkış yapabileceğini belirten Uraloğlu, yerli ve milli hava trafik yazılımının 7 havalimanında kullanıldığını aktardı.

Uraloğlu, Türkiye’nin denizcilik altyapısındaki gelişmeleri ve stratejik yatırımları aktararak, yük elleçleme miktarının 456 milyon tonu aştığını belirtti. 2002’de dünyada 17. sırada olan filonun, 2025’in ilk yarısında 2 bin 203 gemiyle 10. sıraya yükseldiğini ifade etti. Aliağa Limanı’nın da dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı arasına eklendiğini kaydetti.

Boğaz geçiş gelirlerinin 38 milyon dolardan 223 milyon dolara çıktığını, tersanelerde üretim kapasitesinin 300 bin dwt, ihracat değerinin kilogram başına 20 dolar seviyesine ulaştığını aktardı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE 5G

Uraloğlu, Türkiye’nin 97 milyon mobil abone ve 638 bin km fiber altyapı ile dijital dünyanın merkezlerinden biri olduğunu söyledi. e-Devlet Kapısı’nda BM e-Devlet Endeksi’nde 27. sırada, Avrupa’da ise ilk 10’da olduklarını hatırlattı.

Geçen yıl uzaya fırlatılan yerli Türksat 6A uydusu ile Türkiye’nin “kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülke” arasına girdiğini belirten Uraloğlu, Türksat 7A için çalışmalara başlandığını duyurdu. 5G ihalesinden 3,5 milyar dolar gelir elde edildiğini ve bu kaynağın altyapı yatırımları ile AR-GE projelerinde kullanılacağını söyledi. Türk Telekom’un imtiyaz süresi ise 2050’ye kadar uzatıldı.

2025 YATIRIMLARI VE 2026 BÜTÇESİ

Bakan Uraloğlu, 2025 yılında toplam yatırım tutarı 189 milyar lira olan 44 projenin tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulduğunu belirtti.

2026 yılı için Bakanlık ve bağlı kurumlara ayrılan bütçe ödeneğinin 605 milyar lira olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Bu bütçe Türkiye’nin büyüme hedeflerine yeni ivme kazandıracak” dedi.

Sunum sırasında muhalefet milletvekillerinin müdahaleleri nedeniyle tartışmalar yaşandı. Bakan, eleştirilere karşı “Yaptığımız yatırımları vatandaşın verdiği vergilerle hayata geçiriyoruz. Söylediğim rakamlar her türlü otorite tarafından ölçülebilir.” ifadelerini kullandı.