Ulaştırmada milli hamle: Demiryolu yatırımları yerli üretimle büyüyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2028’e kadar demiryolu ağının 17 bin 500 kilometreye çıkarılacağını, bu ağda kullanılacak araç ve ekipmanların da yerli ve milli üretimle sağlanacağını söyledi.
Eskişehir Hasanbey Lojistik Merkezi’nde düzenlenen TÜRASAŞ Araç Teslim Töreni’nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu sanayiinde kaydedilen ilerlemelere dikkat çekti.
TÜRASAŞ ve TCDD Taşımacılık arasında elektrikli lokomotif, tren setleri, yük ve yangın söndürme vagonlarını kapsayan yeni nesil araçların tesliminin gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, bu araçların tamamen yerli mühendislik ve iş gücüyle üretildiğini vurguladı.
Uraloğlu, Türkiye’nin demiryolu yatırımlarında sadece altyapıyı değil, teknolojiyi de yerli ve milli imkanlarla geliştirmeyi hedeflediğini belirterek, “Demiryolu ağımızı 2028’e kadar 17 bin 500 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Nihai hedefimiz ise 28 bin 500 kilometre.” dedi.
"DÜNYANIN 8'İNCİ YHT İŞLETMECİSİYİZ"
Uraloğlu, Türkiye’nin demiryolu ağının 2002’de yaklaşık 11 bin kilometre olduğunu hatırlatarak, “Bugün bu ağ 13 bin 919 kilometreye ulaştı. Avrupa’nın 6’ncı, dünyanın 8’inci yüksek hızlı tren işletmecisiyiz.” dedi.
E5000 tipi milli elektrikli lokomotiflerin üretiminde önemli başarı sağlandığını belirten Uraloğlu, bu araçların yüzde 100 yerli sürüş ve kontrol sistemlerine sahip olduğuna dikkat çekti. TCDD Taşımacılık’a teslim edilen 5 lokomotifle birlikte toplamda 95 lokomotif üretiminin hedeflendiğini belirtti.
Bakan Uraloğlu, ayrıca milli elektrikli tren seti sayısının yıl sonuna kadar 17’ye, 2030’a kadar ise 56’ya çıkarılacağını duyurdu. Saatte 225 kilometre hıza sahip milli hızlı tren üretiminin de 2026’da başlayacağını açıkladı.
Teslim edilen yeni nesil yangın söndürme ve kurtarma vagonlarının yüksek kapasitesiyle afet anlarında güvenliği artıracağını belirten Uraloğlu, “Bu başarı sadece bir sanayi hamlesi değil, aynı zamanda milli bağımsızlığımızın da bir göstergesidir.” ifadesini kullandı.
Konuşmanın ardından E5000 Milli Elektrikli Lokomotif'in onay belgesi ile temsili anahtarı, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın ve TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay tarafından Bakan Uraloğlu'na takdim edildi.
Uraloğlu, 5 E5000 Lokomotifi, 2 milli elektrikli tren seti, 2 akülü manevra aracı, 55 Rilnss yük vagonu, 1 yangın söndürme ve kurtarma aracının teslimi sonrasında trenin kalkış emrini verdi.
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