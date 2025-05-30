Ulaştırmada milli hamle: Demiryolu yatırımları yerli üretimle büyüyor

Eskişehir Hasanbey Lojistik Merkezi’nde düzenlenen TÜRASAŞ Araç Teslim Töreni’nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu sanayiinde kaydedilen ilerlemelere dikkat çekti. TÜRASAŞ ve TCDD Taşımacılık arasında elektrikli lokomotif, tren setleri, yük ve yangın söndürme vagonlarını kapsayan yeni nesil araçların tesliminin gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, bu araçların tamamen yerli mühendislik ve iş gücüyle üretildiğini vurguladı. Uraloğlu, Türkiye’nin demiryolu yatırımlarında sadece altyapıyı değil, teknolojiyi de yerli ve milli imkanlarla geliştirmeyi hedeflediğini belirterek, “Demiryolu ağımızı 2028’e kadar 17 bin 500 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Nihai hedefimiz ise 28 bin 500 kilometre.” dedi.

"DÜNYANIN 8'İNCİ YHT İŞLETMECİSİYİZ"



Uraloğlu, Türkiye’nin demiryolu ağının 2002’de yaklaşık 11 bin kilometre olduğunu hatırlatarak, “Bugün bu ağ 13 bin 919 kilometreye ulaştı. Avrupa’nın 6’ncı, dünyanın 8’inci yüksek hızlı tren işletmecisiyiz.” dedi.



E5000 tipi milli elektrikli lokomotiflerin üretiminde önemli başarı sağlandığını belirten Uraloğlu, bu araçların yüzde 100 yerli sürüş ve kontrol sistemlerine sahip olduğuna dikkat çekti. TCDD Taşımacılık’a teslim edilen 5 lokomotifle birlikte toplamda 95 lokomotif üretiminin hedeflendiğini belirtti.

