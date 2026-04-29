Ulaştırmada sıfır atık hedefi. Bakan Uraloğlu: Yeşil altyapı uygulamalarını teşvik edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında, bakanlıkta yapılan törenle iş birliği protokolü imzalandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde 2017'de başlatılan "Sıfır Atık Hareketi"nin, Türkiye'den doğan ve dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan küresel bir hareket ve marka haline geldiğini söyledi.

Ulaşım sektörünün, medeniyetlerin yükselişinde ve insanlığın ilerlemesinde belirleyici rol oynadığına işaret eden Uraloğlu, "Günümüzde ulaşım sektörü sera gazı emisyonuna neden olan sektörler arasında yaklaşık yüzde 21'lik payla dünyada üçüncü, yüzde 17,6'lık payla Türkiye'de ise ikinci sırada. Bu veriler, ulaşım sektörünün iklim değişikliğiyle mücadelede kritik rol üstlendiğini ya da üstlenmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, küresel iklim değişikliği ve doğal kaynakların sınırlılığı gibi gerçeklerin ulaşım sektörünü değişime zorladığına dikkat çekerek, bu değişimin sadece bir zorunluluk olmadığını, aynı zamanda insanlığın geleceğine yönelik bir sorumluluk olduğunu belirtti.

"CİDDİ BİR BİRİKİM OLUŞTURDUK"

Sıfır Atık Vakfı ile imzaladıkları protokolün bu sorumluluğun bilinciyle atılmış yeni ve güçlü bir adım olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Biz, kurumsal karbon ayak izi hesabını Türkiye'de ilk gerçekleştiren bakanlık olmanın gururu ve sorumluluğunu taşıyoruz. 'Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projemiz', 'Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyası' gibi çevre odaklı çalışmalarımız ve sürdürülebilirlik vizyonumuzla bu alanda ciddi bir birikim oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, protokolün mevcut çalışmaları daha da güçlendireceğini, sıfır atık yaklaşımlarının ulaştırma sektörünün geneline yayılmasını sağlayacağını, ayrıca, '2053 net sıfır emisyon' hedefine daha motive ve kararlı şekilde taşıyacağını anlattı.

Bakanlık olarak, doğanın ve çevrenin korunması hassasiyetlerini yalnızca sözde değil, icraatlarıyla da gösterdiklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ulaştırma yatırımlarımızı yalnızca ekonomik büyüme değil, çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle de şekillendiriyoruz. Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi'ni, Avrupa Birliği mali işbirliği kapsamında finanse ederek, sektördeki tüm ulaşım modlarını kapsayacak şekilde yürütüyoruz. Bu proje, ulaşım faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmeye yönelik etkili bir çalışma oluşturmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında geliştirilen emisyon modeliyle kara yolu, demir yolu, hava yolu, denizcilik, ulaşım modlarının mevcut durumunu analiz ederek, farklı senaryolara göre aktivite tahminleri, araç sayısı, yakıt türü ve emisyon projeksiyonları oluşturuyoruz."

"GELECEK NESİLLERE DAHA TEMİZ TÜRKİYE MİRASI HAZIRLADIK"

Bakan Uraloğlu, kesintisiz trafik akışıyla yaklaşık 1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği 6,55 milyon ton karbon emisyonunu atmosferden bertaraf ederek, gelecek nesillere daha temiz Türkiye mirası hazırladıklarını ifade etti.

Ekolojik köprüler, bisiklet yolları, güneş enerji sistemleri ve asfalt geri dönüşüm tesisleriyle karbon ayak izini azalttıklarını vurgulayan Uraloğlu, yıllık yaklaşık 2 milyon ton asfaltın geri kazanımıyla kaynak ve enerji verimliliği sağladıklarını söyledi.

Uraloğlu, akıllı ulaşım sistemleri ile de trafik akışının iyileştirilmesi yoluyla emisyonların azaltılmasını sağladığını belirterek, demir yolunda yük taşımacılığının payını yüzde 5'ten yüzde 22'ye yükseltmek için projelerle daha güvenli, dengeli ve çevre dostu çok modlu taşımacılığı desteklediklerini söyledi.

Sadece Marmaray Projesi ile 2013'ten bu yana 62 milyon ton karbon emisyonunu engellediklerini, Yeşil Liman Sertifikası ve Deniz Taşımacılığında Dekarbonizasyon projeleriyle denizcilik alanında da çevreci dönüşümü destekledikleri bilgisini veren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Dünyada 92 ülkede toplam 625 havalimanının dahil olduğu Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu Programı kapsamında ülkemiz, karbonsuz havalimanı sertifikasına sahip 52 havalimanıyla ABD'den sonra en yüksek sayıda sertifikaya sahip ikinci ülke konumundadır. Havalimanlarında 'Follow Me' hizmetlerinde kullandığımız 145 yerli Togg sayesinde de havacılıkta sıfır emisyon hedefine hızla yaklaşıyor, bu tür çevre dostu yaklaşımlarımızla sürdürülebilirlikte Avrupa'nın örnek ülkeleri arasında yer alıyoruz."

"KURUMSAL KARBON AYAK İZİ HESABINI TÜRKİYE'DE İLK GERÇEKLEŞTİREN BAKANLIĞIZ"

Uraloğlu, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda, çevresel sürdürülebilirliği ekonomik kalkınmayla bir arada ele aldıklarına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Protokol, ulaştırma ve altyapı sektörlerinde sıfır atık yaklaşımının yaygınlaştırılması, kaynak verimliliğinin artırılması, atık oluşumunun önlenmesi, döngüsel ekonomi modelinin benimsenmesi ve yeşil altyapı uygulamalarının teşvik edilmesi amacıyla hazırlandı. Protokolle ulaştırma projelerimizde atık yönetimini en üst seviyeye çıkaracağız, inşaat ve bakım süreçlerinde geri dönüşümlü malzeme kullanımını artıracağız, limanlarımızda, havalimanlarımızda ve istasyonlarımızda sıfır atık uygulamalarını standart haline getireceğiz, sürdürülebilir ulaşım bilincini yolcularımıza, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza yaygınlaştıracağız. Kurumsal karbon ayak izi hesabını Türkiye'de ilk gerçekleştiren bakanlık olmanın sorumluluğuyla, her projemizi çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle şekillendiriyoruz."

Bakanlık olarak Sıfır Atık Vakfı ile güçlü bir içerik ve somut işbirliği projeleriyle sürece katkı sunacaklarını dile getiren Uraloğlu, gelecek nesillere daha temiz Türkiye ve daha yaşanabilir dünya bırakmak için çalıştıklarını ifade etti.

Uraloğlu, protokolün bu vizyonun yeni bir halkası olduğuna işaret ederek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

SIFIR ATIK VAKFI BAŞKANI AĞIRBAŞ: TÜRKİYE BU YIL İKİ ÖNEMLİ ETKİNLİĞE EV SAHİBİ YAPACAK

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da bu yıl Türkiye'de iki farklı önemli etkinliğe ev sahibi yapılacağını belirterek, "Biri 5-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu. Foruma 150'den fazla ülkenin temsilcisi gelecek. Dünya genelinde 100'den fazla bakanı ve 5 binden fazla katılımcıyı ağırlayacağız. Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlar, Harvard, Cambridge gibi dünyanın en iyi üniversiteleriyle Türkiye'den üniversitelerimizle beraber yaptığımız forum, dünyanın en büyük ve en kapsamlı sıfır atık iklim ve çevre toplantısı olma özelliğini taşıyor." dedi.

Protokolle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da sürece dahil olacağını belirten Ağırbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin ulaşım ve altyapıyla alakalı çok önemli yatırımlara imza attığını söyledi.

Ağırbaş, dünyanın farklı yerlerinden misafirlerin Türkiye'deki ulaştırma yatırımlarına hayranlıkla baktıklarını dile getirerek, yatırımlar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Uraloğlu'na teşekkür etti.

Türkiye'nin BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın (COP) 31. Oturumu'na da ev sahipliği yapacağını hatırlatan Ağırbaş, "Dünya genelinde dezavantajlı grupların, üniversitelerin, devlet işletme örgütlerinin sürece katılmasıyla alakalı çalışıyoruz. Bugün imza altına alacağımız protokolle Sayın Bakanımızın liderliğinde Türkiye'de sıfır atık bağlamında ulaştırma ve altyapı sektörüyle alakalı çalışmaları daha da güçlendireceğiz." diye konuştu.

Ağırbaş, düzenlenecek forumda Bakanlığın partnerler arasında yer alacağını belirterek, misafirlere Türkiye'de yapılan ulaştırma ve altyapıya ilişkin çalışmaları anlatacaklarını ve çeşitli toplantılarda karbonu azaltarak nasıl bir yol haritası çıkarılacağının tartışılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu ile Ağırbaş işbirliği protokolünü imzaladı.