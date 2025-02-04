Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin araç başına maliyeti belli oldu

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) Projesi'ne ilişkin iddialara yönelik açıklama yaptı.



Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen UTTS projesine yönelik olarak gerek bazı basın yayın organlarında gerekse sosyal medyada yer alan gerçek dışı ve hayal mahsulü haber, yorum ve paylaşımlarla ilgili olarak kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmek adına aşağıdaki hususlarda bir açıklama yapılması zarureti hasıl olmuştur." ifadelerine yer verildi.



Darphane, çiplerin maliyetinin 5 lira olduğu yönündeki ithamların kasıtlı, yanlı ve yanlış olduğunu ifade etti.



"UTTS, SADECE ÇİPTEN İBARET DEĞİLDİR"



Açıklamada, daha önce de müteaddit defalar ifade edildiği üzere, UTTS'nin sadece taşıtlara takılan çipten ibaret bir sistem olmadığı vurgulandı.



Bugün itibarıyla utts.gov.tr üzerinden gerçekleştirilen Taşıt Tanıma Birimi siparişi sayısının 5 milyonu geçtiği, 700 bini aşkın taşıtın montaj işlemleri tamamlandığı bildirildi.



ÇİPLERİN MALİYETİ NE KADAR?



UTTS’de kullanılan çiplerin maliyeti ile ilgili ortaya atılan iddiaların da bütünüyle gerçeğe aykırı olduğu bildirildi.



Sosyal medyada yer alan 5 liralık çiplerin otomotiv sektöründe kullanılmayan, normal devre, tekil çipler olduğu aktarıldı.



Taşıt Tanıma Birimleri'nde kullanılan tekil çiplerin fiyatı 8-10 dolar seviyesinde, diğer parçaların 7-8 dolar civarında olduğu belirtildi. Sadece Taşıt Tanıma Birimi üretim maliyetlerinin toplamda 16-18 dolar civarında olduğu bilgisi verildi.



Açıklamada UTTS’nin yatırım, lojistik, stok, finansman, satış, bakım, onarım, garanti ve işletme giderlerinin de bu bedele dahil olmadığı bildirildi.



Darphane'nin açıklamasında "UTTS kapsamında Taşıt Tanıma Birimi (çip) satış fiyatı 1.413 lira+Montaj+KDV tutarında olduğu aktarılırken, Taşıt Tanıma Birimlerinin montaj bedeli 912 lira olup, bu bedel montaj konusunda yetkilendirilmiş 3 bin 385 firma tarafından aynı şekilde uygulanmaktadır." denildi.



Açıklamada, Türkiye’de özel sektörde satılan benzeri çiplerin bedelinin 1800 lira civarında olduğu ve bu çiplerin 25 yılı aşkın bir süredir 2,5 milyon araçta halihazırda kullanıldığı ifade edildi.

