Uluslararası doğrudan yatırımlarda artış

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, yılının ilk yarısına dair ellerindeki verilerin yürütülen çalışmaların somut sonuçlarını almaya devam ettiğini gösterdiğini belirterek, "İlk yarıda kaydedilen yüzde 27,1'lik artış ve yıllıklandırılmış rakamın 13,1 milyar dolara ulaşması, yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güveninin net bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Yatırım ve Finans Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan 2025 yılı haziran ayı verilerine göre Türkiye'ye gelen Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) hacminin yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,1 artarak 6,3 milyar dolar seviyesine ulaştığı belirtildi.



Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış UDY tutarının 13,1 milyar dolar olarak kaydedilerek, Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine eriştiğine işaret edilen açıklamada, verilere göre, yılın ilk yarısında Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülkeler sıralamasında Hollanda'nın birinci, Kazakistan'ın ikinci ve ABD'nin üçüncü sırada konumlandığı ifade edildi.



Açıklamada bu ülkeleri sırasıyla Almanya, Azerbaycan, İsviçre, Fransa, BAE, Birleşik Krallık ve Avusturya'nın takip ettiği aktarıldı.

