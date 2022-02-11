Uluslararası Enerji Ajansı'ndan petrolde yükseliş beklentisi

Uluslararası Enerji Ajansı, OPEC+ ülkelerinin üretimi sıkılaştıracağı beklentisiyle petrol fiyatlarının daha fazla yükselebileceğini öngördü.



IEA, 23 üyeli OPEC+ ittifakının üretimdeki aksaklıkları tamamen gideremediği için durumun daha da kötüleşeceğini belirtti.

Ajans, petrol stoklarının 7 yılın en düşük seviyesine inmesinin de sıkıntıya yol açacağını öngördü.



Ajansın bugün yayımlanan aylık raporunda "OPEC+ üretimi ve hedefler arasındaki farklılık sürerse arz sıkıntıları artacak, bu da fiyatlarda yukarı yönlü baskıya neden olacak" denildi.



Fiyatlardaki yükseliş büyük ekonomilerde sıkıntılara yol açmış, enflasyonda ve yaşam maliyetlerinde artışı tetiklemişti.



Ajans, 2022 için ABD petrol üretim tahminlerini 240 bin artışla günlük 1.2 milyon varile yükseltti.



Her ay üretim kapasitesini kademeli olarak artıran OPEC+ ülkeleri arzı artırması için petrol tüketici ülkelerin baskısıyla karşı karşıya kalmıştı. Koalisyon, geçen haftaki toplantısında mart ayı için günlük 400 bin varillik 'ılımlı' üretim artışını sürdürme kararı almıştı.